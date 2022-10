New Honda CBR250RR Ternyata Ramah untuk Lady Bikers

Bandung: Di era sekarang ini, motor sport ternyata tidak hanya menjadi tunggangan bagi para kaum adam saja. Banyak perempuan yang kini mengendarai sepeda motor sport, baik untuk sekadar hobi dan bahkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari.



General Manager Technical Service PT Daya Adicipta Motora (DAM), Denny Budiman, menyebutkan para konsumen Honda CBR250RR terbaru tak menutup segmen untuk pengguna perempuan, atau dikenal dengan istilah lady bikers. Dia tak menampik kalau akhir-akhir ini semakin banyak pengendara motor wanita.



“Bukan hanya mengendarai motor matik, melainkan pula mengendarai motor-motor sport seperti New CBR250RR ini,” terang Denny Budiman, di Safety Riding Center DAM, Jumat (21-10-2022).



Walaupun CBR250RR selama ini diidentikan golongan pria penyuka kecepatan dan sporty. Tetapi secara spesifikasi teknis mendukung pula untuk dikendarai wanita.



Misalnya tinggi tempat duduk, tidak ada perbedaan dengan CBR250RR generasi sebelumnya, yakni 760mm. “Untuk perempuan tinggi badan 160cm juga sudah cukup nyaman,” ucapnya.



Lanjut Denbud didukung secara suspensi yang mumpuni, harapannya untuk kenyamanan dan stabilitas. Begitu pula ditopang desain tempat duduk lebih baik, pijakan kaki yang nyaman untuk riding position, dan beberapa hal lain yang sesuai pula untuk pengendara perempuan.



Sementara menurut sosok pengendara wanita yang sempat menjajal New Honda CBR250RR, Ridayana Fitria Anwar mengatakan, sejauh yang dia rasakan tak ada kendala mengendarainya sebagai seorang wanita.



“Riding position-nya oke, jangkauan setangnya tidak terlalu bungkuk. Pandangan ke depan relatif nyaman, tidak membuat kita mendongakan kepala. Pijakan kaki saya ke aspal juga tidak terlalu jinjit,” tukas Ridayana yang memiliki postur tubuh 170cm.



Perempuan yang pernah touring motor sejenis CBR250RR melibas rute Yogyakarta, Dieng dan Bromo ini menambahkan, untuk dibesut wanita sepertinya, motor sport teranyar Honda ini cenderung penurut. “Handling-nya tidak melawan, atau tidak sulit kok,” tuturnya.



Terkait pasar Jawa Barat, New CBR250RR varian standar hadir dengan dua pilihan warna yakni Black Freedom dan Mat Gunpowder Black Metallic. Dilego mulai dari Rp63,275 juta On The Road (OTR) Bandung.



Sementara New CBR250RR varian SP yang hadir dengan warna baru yakni Mystique Blue, di Jabar dipasarkan dengan harga Rp75,575 juta. Sedangkan, untuk varian SP-Quick Shifter hadir dengan beberapa pilihan warna, yakni Bravery Red Black, Honda Racing Red dan Tri Color, dibanderol mulai dari Rp79,6 juta. (Autogear.id/Alun Segoro)

