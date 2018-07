Sosok Motor Petualang Harley-Davidson

Dikenal dengan produk motor bergenre touring dan cruiser, Harley-Davidson mengenalkan calon model baru mereka bernama Pan America. Yang menarik motor ini bergenre petualang, tentu yang pertama dari pabrikan Amerika Serikat tersebut.Motor ini akan dikenalkan tahun 2020 mendatang sesuai strategi yang disebut 'More Roads to Harley-Davidson. Strategi ini akan mengenalkan motor yang total baru dengan kapasitas mesin antara 250 cc - 500 cc, yang akan berkolaborasi dengan pabrikan Asia.Kembali ke soal Pan America, sosok yang ditampilkan saat ini masih berupa konsep. Namun desainnya sangat out of the box, ciri khas desain ala Harley-Davidson masih terasa, seperti bagian lampu, desain bodi hingga mesinnya.Ya desain bodi depannya disebut snout nose yang mengingatkan pada model Road Glide Special. Kemudian mesin V-twin 1.250 cc 45 derajat terlihat besar, mesin konfigurasi seperti ini memang jadi ciri khas seluruh motor produksinya.Tapi motor ini akan banyak menggunakan komponen plastik, agar bobotnya lebih ringan, hal ini penting untuk sebuah motor petualang. Jadi jangan harap Pan America versi produksi massal akan banyak pakai material-material besi.Menurut pabrikan bermarkas di Milwaukee tersebut, motor ini akan dibangun pakai sasis modular baru, dengan sejumlah penyesuaian. Sasis ini bisa digunakan untuk tiga genre motor yang berbeda. Seperti apa wujud aslinya? Tunggu 2020.(UDA)