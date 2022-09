New Honda Vario 125 Meluncur, Simak Ubahannya

Fitur

Jakarta: Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda Vario 125, Senin, 26 September 2022 di Cikarang Jawa Barat.New Vario 125 hadir dengan desain yang lebih sporty dengan penyematan fitur-fitur baru, namun tetap mempertahankan ukuran kompak yang memang menyesuaikan selera dan kebutuhan konsumen pengguna harian."Kami hadirkan skutik ini untuk dapat menjadi 'Best Balanced' dan 'Best Buy' untuk konsumen kami dengan meningkatkan desain dan fungsional untuk menemani kegiatan sehari-hari," ungkap President Director PT AHM, Keiichi Yasuda saat peluncuran Honda New Vario 125."Desain dan teknologi canggih di New Vario 125 kami kembangkan sesuai keinginan konsumen Indonesia," lanjutnya.Skutik populer dari jenama Jepang ini sudah dibekali mesin 125cc liquid cooled engine dengan teknologi eSP terbaru diklaim mampu menghadirkan akselerasi yang responsif dan performa yang stabil, sekaligus menghasilkan konsumsi BBM irit hingga 51,7 km/liter metode WMTC (EURO 3, ISS ON).Honda RnD Southeast Asia Co. Ltd, Sompong Sureechairathanakul menambahkan bahwa pengembangan New Vario 125 mengusung konsep skutik hyper sport."Konsep pengembangan Vario 125 sebagai skutik hyper sport. Kami mempertahankan identitas Vario dengan garis tajam, desain atraktif, dan penambahan fitur-fitur baru," ujar Shongpong.New Honda Vario 125 juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System untuk tipe ISS. Terdapat juga fitur answer back system dan anti theft alarm.Selain itu, tampilan sporty didukung dengan desain velg baru serta ban lebar untuk menambah daya cengkeram yang menambah kenyamanan berkendara.Model ini juga telah didukung dengan USB charger type A dengan daya maksimum 5V, 2,1A untuk melakukan pengisian daya smartphone untuk melengkapi kebutuhan dan gaya hidup pengendara, lengkap dengan condole box sebesar 6,5 inchi untuk tempat gadget.New Vario 125 dipasarkan dalam tiga varian antara lain tipe CBS yang dibanderol Rp22.350.000, tipe CBS-ISS dijual seharga Rp24.000.000, serta tipe tertinggi CBS-ISS SP dengan banderol sebesar Rp24.250.000 (on the road Jakarta).