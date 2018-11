Adu Balap Lurus Moge di Drag Wars

Drag Wars akhirnya diselenggarakan untuk memfasilitasi hobi balap lurus pada pemilik motor gede (moge). Acara ini terbilang spesial karena hanya satu-satunya drag race untuk motor di atas 750 cc.Drag race untuk sepeda motor besar bisa dibilang sangat jarang, dan sempat vakum selama 14 tahun. Namun Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta berkomitmen sejak tahun lalu untuk membuat kegiatan drag race yang melibatkan motor-motor besar, dan khususnya Harley-Davidson.“Tahun ini kita mendukung Indonesia Drag Wars, event drag kedua kalinya yang didukung oleh dealer Anak Elang. Biasanya kita mendukung acara touring, gathering, tapi sekarang kita juga mendukung para penghobi kecepatan lewat event ini,” ujar Dealer Principal Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta, Sahat Manalu, Sabtu (18/11/2018) di Lanud Rumpin Bogor.Drag Wars secara keseluruhan menghadirkan 15 kelas dengan 102 starter. Motor yang digunakan tidak hanya terbatas Harley-Davidson saja, tetapi bisa juga Honda, Kawasaki, KTM, dan merek-merek lain asalkan kubikasi mesinnya lebih dari 750 cc.Balapan lurus kali ini juga menggunakan landasan pacu Lanud kurang lebih 1.000 meter. Kemudian untuk lintasan pacunya mengambil 402 m, sesesuai panduan regulasi Ikatan Motor Indonesia (IMI)."Sesuai panduan, jarak pengereman biasanya sesuai dengan jarak pacunya. Bahkan lebih aman, jarak pengeremannya kita sediakan kurang lebih 600 meter," ujar Ketua Panitia Indonesia Drag Wars Boy Nugroho.BB1 HD STREET S/D 750CC: -BB2 HD SPORTSTER S/D 1200CC: Ricky S (Monochrome Performance - Jakarta)BB3 HD FXR,DYNA,SOFTAIL S/ 1800CC" David Lee (TKM-HDCI Drag Racing Team - Jakarta)BB4 HD TOURING S/D 1800CC: ANdika Ismono (Monochrome - Jakarta)BB5 HD FFA: Kurniawan (Petrolin Kuya Nyuruntul - Tangerang)BB6 HD +50 NOSTALGIA: -BB7 SUPER FFA ALL BIKES: Sultan (Herex Elite - Surabaya)BB8 SUPERBIKE S/D 800CC: Viko Begalz (Begalz One 3 JKT - Jakarta)BB9 SUPERBIKE 2 CYL S/D 800CC: -BB10 SUPERBIKE S/D 1400CC: Ricko Bocel (Begalz One 3 JKT - Jakarta)BB11 BRACKET 10.5 DETIK: Chandra (66 Garage - Cilacap)BB12 BRACKET 11 DETIK: (Kurniawan (Petrolin Kuta Nyuruntul - Tangerang)BB13 BRACKET 12 DETIK: Eko (Herex Elite - Surabaya)BB14 BRACKET 13 DETIK: David Lee ( TKM HDCI Drag Racing Team - Jakarta)BB15 BRACKET 14 DETIK: Alvin Bonne (Patiunus Racing Team - Jakarta)(UDA)