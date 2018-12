Riding Seru Builder Nasional di Amsterdam

Tiap negara, punya tradisi sendiri dalam berkomunitas. Hal ini bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi para pecinta kendaraan roda dua, terkhusus di momentum menjelang musim dingin tiba. Seperti yang dilakukan builder Indonesia di bawah tim Suryanation Motorland (SML).Uniknya, dalam melakukan kunjungan ke beberapa builder dunia dan mengunjungi event terbesar modifikasi di Jerman, mereka juga melakukan riding seru di Belanda.“Perjalanan selama beberapa hari di Eropa ini kami harapkan bisa memberikan pengalaman dan juga inspirasi baru bagi peserta untuk berkarya. Dari kunjungan dan diskusi yang kami lakukan ada banyak hal yang bisa kita adaptasi untuk memajukan dunia custom di Indonesia” ujar SML Committee, Rizky Dwianto.Selama beberapa hari berada di Eropa, tim Suryanation Motorland berkesempatan untuk mengunjungi pabrik Harley-Davidson terbesar Eropa yang ada di kota Frankfurt dan banyak menceritakan sejarah panjang dari motor legendaris tersebut.Dari ajang Custombike Show, tim berkesempatan bertemu dengan pemilik dari EMD Casting Part, produk yang banyak diminati oleh pecinta custom di Indonesia, berdiskusi panjang dengan pemenang dari European Bike Build Off pada tahun 2018 yaitu Pete Pearson dari Rocket Bob Cycles Works dan juga menyapa punggawa dari Chikos Pinstriping & Simons Custom, pinstriper dan builder yang sudah kenyang pengalaman membuat motor custom di Eropa.Konten-konten acara yang tersaji di acara Custombike Show juga menjadi sesuatu yang menarik seperti atraksi Wall of Death, acara European Bike Build Off secara live, dan juga pengumuman kontes acara Custombike Show yang memunculkan nama Koh Sakaguchi dari Suicide Custom Jepang sebagai Best of Show tahun ini.Pengalaman yang tidak kalah menariknya adalah kesempatan untuk mengunjungi workshop dari para builder Eropa seperti Fred Kodlin Motorcycles di Jerman dan juga IronWood Motorcycles di Almere, Belanda. Kesempatan bertemu dengan para builder Eropa seperti Fred Kodlin dan Arjan Van Den Boom juga menjadi pengalaman yang menarik bagi Rizaldi Parani, salah satu pemenang Builder Pick SML.Perjalanan di Eropa ditutup dengan melakukan agenda riding singkat untuk berkeliling kota Amsterdam, Belanda pada hari Kamis (6/12/2018). Kali ini tim SML juga ditemani oleh Bimo Hendrawan, salah satu juri SML Battle dan juga selebriti Bucek yang membawa tim riding ke beberapa lokasi di sekitar Amsterdam.(UDA)