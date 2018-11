Builder Indonesia Siap Pamer Karya di Custom Bike Show Jerman

Kompetisi custom bike tanah air, saat ini menjadi tren yang menggairahkan industri custom dan after market tanah air. Namun tren ini takkan sampai di ranah nasional saja, melainkan akan tetap berkiprah hingga ke ajang dunia. Seperti yang dilakuan Suryanation Motorland (SM) dalam dua tahun terakhir.JIka tahun-tahun sebelumnya mereka sudah mengikuti Yokohama Hot Rod Custom Show di Jepang dan Motor Bike Expo di Verona, Italia, tahun ini mereka akan mendatangi acara Custombike Show di kota Bad Salzuflen, Jerman pada (30/11-2/12/2018) mendatang.Acara di Jerman itu sudah memasuki tahun ke-14 dan jadi ajang berkumpulnya penggemar sepeda motor dari seluruh dunia dan akan ada ratusan sepeda motor yang sudah di custom dan juga menghadirkan lebih dari 300 perusahaan yang berhubungan dengan dunia custom bike.“Peserta Suryanation Motorland Goes to International Custombike Show akan kami ajak untuk menghadiri acara Custombike Show bersama dengan beberapa motor yang kami bawa. Tujuan utama dari adalah perjalanan ini adalah mencari inspirasi dan belajar dari sebuah event berskala internasional dan dihadiri oleh builder-builder dunia,” klaim Suryanation Motorland Committee, Rizky Dwianto.Saat ini rombongan peserta yang terdiri dari Yudha Nugraha pemenang SMB Palembang, Saibun Panjaitan dari Medan, Safrudin dari Solo pemenang Committe Pick di SMB Surabaya, dan Rizaldi asal Tangerang, pemenang Builders Pick di Surabaya sudah melakukan persiapan. Mereka bakal pamer karya di Jerman yang dijadwalkan pada 29 November 2018 mendatang.Acara Custombike Show ini memiliki luas area mencapai lebih dari 28.000 meter persegi yang terdiri dari empat aula besar yang akan dipenuhi oleh berbagai acara seperti German International Custom Show yang akan menghadirkan sekitar 300 peserta yang akan bersaing memperebutkan gelar juara dalam 18 kategori berbeda dan juga pameran 'Hall of Fame' khusus yang akan menarik perhatian dari para pengunjung.Pengunjung dapat melihat motor-motor yang sudah di custom dengan berbagai aliran seperti Cafe Racer, Bobber, dan Chopper. Pertunjukan lain yang juga bisa disaksikan adalah atraksi Live body-painting, kontes Miss Custombike, kontes Build Da Fukker, dan juga presentasi dari berbagai produsen parts dunia.Salah satu highlight utama adalah Biker Build-Off Eropa yang pertama kali diadakan pada tahun 2007. Acara ini akan dihadiri oleh beberapa builder dunia seperti Twan Grutters dari Belanda (South-East Motorcycles) dan Briton Pete Pearson (Rocket Bobs Cycle Works) yang akan bersaing di ajang Biker Build Off tahun ini.Selain pemenang SMB, beberapa motor juga ikut diberangkatkan ke Jerman. Di antaranya The Greatest Bike 2018 milik Denny Shooter, Iconic Bike 2018 'Tosan Adji' garapan Lufti Ardika dan Andhika Pratama, serta Iconic Bike 2017 'Trident' hasil kolaborasi M Yusuf Adib, Kaichiroh Kurosu dan Lulut Wahyudi. Tak ketinggalan motor bergaya Lowrider milik Safrudin yang jadi Committee Pick 2018.Motor-motor ini nantinya akan dipajang pada booth SM untuk memperlihatkan karya builder Indonesia ke dunia. “Perjalanan ini merupakan kesempatan yang bagus buat builder Indonesia untuk melihat karya builder dunia yang hadir di sana.”Ia menambahkan selama perjalanan nanti peserta tidak hanya akan mengunjungi acara Custombike Show, peserta akan diajak juga untuk mengunjungi pabrikan motor Harley Davidson di Jerman dan juga mengunjungi builder lokal di Jerman dan Belanda. TKeseruan lainnya adalah akan ada sesi riding mulai dari Belanda menuju Jerman dan Belgia untuk mengunjungi beberapa lokasi wisata yang ada di negera tersebut.(UDA)