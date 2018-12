Serunya Aksi Wall of Death dan European Biker Build Off

Hari terakhir pelaksanaan Custombike Show, di Jerman pada Ahad (2/12/2018) tidak hanya motor custom saja yang menarik perhatian tim builder asal Indonesia di bawah Suryanation Motorland (SML). Ada juga atraksi yang tidak kalah menariknya yaitu aksi Wall Off Death yang dikenal sebagi atraksi “Tong Setan” di Indonesia.Atraksi Wall of Death ini digawangi oleh Henny Kroze seorang mantan pembalap Speedway asal Belanda dan pernah menjadi juara sebanyak 10 kali. Sejak pensiun, Ia mulai melakukan aksi ini menggunakan sebuah motor tua bermerek Indian lansiran tahun 1932.Item acara lain yang menarik adalah European Biker Build Off secara live yang mempertemukan Pete Pearson builder dari Rocket Bob Cycle Works yang berasal dari Inggris. Merkea berkompetisi dengan Twan Gutters dari South East Motorcycles yang berasal dari Belanda juga menambah pengalaman tim di perjalanan kali ini.Tim melihat bagaimana pentingnya manajemen waktu, ketelitian dan juga detail dalam membuat sebuah motor custom dari kontes European Biker Build Off kali ini. Setelah melalui proses voting yang dilakukan oleh pengunjung akhirnya builder dari Rocket Bob Motor Cycle Works berhasil menjadi pemenang dengan menghadirkan sebuah motor Harley Davidson Softail yang menggunakan engine aftermarket.Di acara kontes Custombike Show, terpilihlah motor buatan Koh Sakaguchi dari Suicide Custom Jepang yang berhasil menjadi Best of Show tahun 2018. Ia menghadirkan motor Speedster dengan basis Harley Davidson Ironhead. Motor yang ia bawa kali ini terbilang menarik karena beberapa part yang terpasang berasal dari Indonesia.Setelah puas memanjakan mata di ajang Custombikeshow 2018 ini, Tim SML langsung melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya yaitu Amsterdam, Belanda.(UDA)