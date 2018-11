Kawasaki Ninja 250 dan 250SL, Serupa Tapi Tak Sama

Kawasaki Ninja 250. Kawasaki

Kawasaki Ninja 250SL. Kawasaki

Kawasaki baru saja meliris Ninja 250SL. Tapi hingga sekarang masih banyak yang belum paham apa perbedaan antara Ninja 250 dan Ninja 250SLBagi yang tidak terlalu paham sepeda motor, mungkin akan berpikir keduanya sama-sama saja motor sport 250 cc. Jka dilihat lebih detail keduanya merupakan sepeda motor yang berbeda.Di mulai dari Ninja 250 yang mengusung mesin 249 cc 4-tak 2-silinder. Mesin ini hasilkan tenaga 31 daya kuda dan tendangan torsi 21 nm.Sedangkan Ninja 250SL menggunakan mesin 249 cc 4-tak 1-silinder. Tenaganya juga lebih minimalis dengan 27 daya kuda dan torsi 22,6 nm.Ukuran mesin yang digunakan juga berpengaruh terhadap sasis yang digunakan. Sasis yang digunakan oleh keduanya juga berbeda.Kalau melihat ukurannya, Ninja 250 memiliki panjang 2.010 mm, lebar 715 mm, 1.110 mm, dengan wheelbase 1.400 mm. Berbeda dengan Ninja 250SL yang lebih ramping dengan panjang 1.935 mm, lebar 685 mm, dan tinggi 1.075 mm.Perbedaan terakhir yang mencolok adalah soal harga. Ninja 250 dihargai Rp59,8 juta (on the road Jabodetabek), dan Ninja 250SL dihargai Rp36,8 juta (on the road Jabodetabek). Terdapat selisih sekitar Rp23 juta diantara keduanya.Nah kalau anda lebih suka yang mana?(UDA)