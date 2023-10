Aprilia SR-GT 'Edisi MotoGP' Melantai di Sirkuit Mandalika, Segini Harganya

Adri Prima • 13 Oktober 2023 21:05



Mandalika: PT Piaggio Indonesia memanfaatkan momen MotoGP Mandalika 2023 untuk meluncurkan Aprilia SR-GT Replica, Jumat, 13 Oktober 2023. Aprilia SR-GT Replica terinspirasi dari Aprilia RS-GP yang digunakan Aprilia Racing Factory Team di kancah MotoGP. Semakin meriah, peluncuran SR-GT Replica ini juga dihadiri pembalap Aprilia, Maverick Vinales. Managing Director and Country CEO of PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega mengatakan pemilihan livery motor balap Aprilia Racing bertujuan untuk menyalurkan DNA balap ke model SR-GT. "Kendaraan ini sepenuhnya mencerminkan inti dari tagline Aprilia, 'designed for racers, built for riders' dengan membawa adrenalin khas balap ke skuter lincah untuk berpetualang di perkotaan sehari-hari. Oleh karena itu, kami sangat senang mempersembahkan Aprilia SR-GT Replica dalam acara MotoGP Mandalika, untuk merayakan sepenuhnya semangat balap Aprilia," ujar Marco Noto La Diega. Aprilia SR-GT Replica hadir dalam warna hitam matte yang dikombinasikan dengan grafis merah dan ungu, persis seperti balutan livery motor balap RS-GP yang dikendarai Aleix Espargaro dan Maverick Vinales di MotoGP saat ini. Meski hanya sebatas livery, namun jubah baru ini membuat Aprilia SR-GT terlihat semakin garang dan lebih sporty dengan velg berwarna hitam dan merah. Memperkuat karakter khas motor balap Italia, model ini dilengkapi pelindung depan dan bagian bawah yang dihiasi tiga warna yakni merah, putih, dan hijau. Harga Soal harga, Aprilia SR-GT Replica dibanderol Rp69,5 juta untuk wilayah Mataram, Lombok, dan sekitarnya. Sedangkan untuk DKI Jakarta, SR-GT edisi MotoGP ini dijual dengan harga Rp65 juta on the road. Setiap pembelian Aprilia SR-GT Replica, konsumen akan mendapatkan stiker decal nomor motor masing-masing pembalap Aprilia, yakni Aleix Espargaro #41 dan Maverick Vinales #12. Booth Aprilia di Sirkuit Mandalika Untuk memeriahkan seri MotoGP Indonesia, Aprilia menghadirkan booth agar pengunjung sirkuit bisa melihat lebih dekat berbagai produk Aprilia yang sudah dipasarkan di Indonesia. Tidak hanya model anyar Aprilia SR-GT Replica saja, ada juga Aprilia RS 660 dan Aprilia Tuono 660 dari keluarga Aprilia 660. Di booth ini, pengunjung bisa membeli berbagai original merchandise khusus edisi MotoGP Mandalika 2023 dari brand Aprilia seperti, hoodie, t-shirt, topi, backpack, belt, neck key holder, mug, tumbler, dan berbagai aksesoris lain.





Aprilia SR-GT Replica terinspirasi dari



Managing Director and Country CEO of PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega mengatakan pemilihan livery motor balap Aprilia Racing bertujuan untuk menyalurkan DNA balap ke model SR-GT.

"Kendaraan ini sepenuhnya mencerminkan inti dari tagline Aprilia, 'designed for racers, built for riders' dengan membawa adrenalin khas balap ke skuter lincah untuk berpetualang di perkotaan sehari-hari. Oleh karena itu, kami sangat senang mempersembahkan Aprilia SR-GT Replica dalam acara MotoGP Mandalika, untuk merayakan sepenuhnya semangat balap Aprilia," ujar Marco Noto La Diega.







Aprilia SR-GT Replica hadir dalam warna hitam matte yang dikombinasikan dengan grafis merah dan ungu, persis seperti balutan livery motor balap RS-GP yang dikendarai Aleix Espargaro dan Maverick Vinales di MotoGP saat ini.



Meski hanya sebatas livery, namun jubah baru ini membuat Aprilia SR-GT terlihat semakin garang dan lebih sporty dengan velg berwarna hitam dan merah. Memperkuat karakter khas motor balap Italia, model ini dilengkapi pelindung depan dan bagian bawah yang dihiasi tiga warna yakni merah, putih, dan hijau.

Soal harga, Aprilia SR-GT Replica dibanderol Rp69,5 juta untuk wilayah Mataram, Lombok, dan sekitarnya. Sedangkan untuk DKI Jakarta, SR-GT edisi MotoGP ini dijual dengan harga Rp65 juta on the road.



Setiap pembelian Aprilia SR-GT Replica, konsumen akan mendapatkan stiker decal nomor motor masing-masing pembalap Aprilia, yakni Aleix Espargaro #41 dan Maverick Vinales #12.



Booth Aprilia di Sirkuit Mandalika

Untuk memeriahkan seri MotoGP Indonesia, Aprilia menghadirkan booth agar pengunjung sirkuit bisa melihat lebih dekat berbagai produk Aprilia yang sudah dipasarkan di Indonesia.



Tidak hanya model anyar Aprilia SR-GT Replica saja, ada juga Aprilia RS 660 dan Aprilia Tuono 660 dari keluarga Aprilia 660. Di booth ini, pengunjung bisa membeli berbagai original merchandise khusus edisi MotoGP Mandalika 2023 dari brand Aprilia seperti, hoodie, t-shirt, topi, backpack, belt, neck key holder, mug, tumbler, dan berbagai aksesoris lain.



