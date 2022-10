Kawasaki ZX-25R Model Year 2023 Mengaspal Di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harga New Ninja ZX-25R Model Year 2023 (on the road DKI Jakarta)

(ERA)

Kawasaki ZX-25R secara resmi memasarkan model year 2023 alias versi terbaru yang dimiliki oleh pabrikan asal Jepang tersebut. Motor sport ini hadir dengan 3 varian dengan sejumlah fitur dan tampilan baru.Head Sales & Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia, Michael C Tanadhi, menjelaskan New ZX-25R hadir dengan membawa fitur TFT meter dengan Circuit mode dan Rideology. Diharapkan penambahan fitur baru ini bisa memuaskan keinginan konsumen terhadap performa kuda besinya."TFT meter dengan Circuit mode dan Rideology The App pertama yang kami unggulkan di kelas 250 cc. Fitur-fitur yang hadir juga akan membuat konsumen bisa mengeksplor secara maksimal karena yang diutamakan saat ini adalah kepuasan dan kesenangan dari para riders di seluruh Indonesia,” ungkap Michael melalui keterangan resminya.Teknologi Rideology The App merupakan sistem konektivitas antara motor dengan pengendaranya. Melalui ponsel ini, maka pengendara bisa melakukan sejumlah pengaturan fitur yang ada di New ZX-25R.Selain itu, Michael juga menyebutkan ubahan lain yakni LED Signal Lamp, suspensi depan dan suspensi belakang yang dapat disesuaikan, sertu knalpot dengan design baru yang diharapkan bisa meningkatkan tampilan New Ninja ZX-25R semakin gagah.Soal performa masih dengan mesin 249,8 cc 4-silinder DOHC dengan tenaga tembus 51 PS @ 15.500 rpm dan torsi mencapai 22,9 Nm @ 14.500 rpm. Kalau dibandingkan Ninja 250 dua silinder, menggunakan bore x stroke 62 c 41,2 mm, tenaga yang dihasilkan di kisaran 38,4 daya kuda @ 12.500 rpm dan torsi 23,5 Nm @ 10.000 rpm.Selain itu, mesin ini dilengkapi dengan Electronic Throttle Valves (ETV) yang dapat mengontrol volume bahan bakar dan udara yang dikirimkan ke mesin. Sehingga ETV bisa memberikan respon mesin yang halus, namun membuat pengendara bisa dapat juga menggunakan menggunakan Kawasaki electronic rider support system seperti traction control, selectable power modes, dan dual-direction quick shifter.Kemudian saluran tenaga menggunakan transmisi 6-percepatan return yang dilengkapi Assist & Slipper Clutch. Teknologi ini merupakan turunan dari teknologi balap yang membuat fungsi limitasi torsi belakang sangat baik dan tuas kopling menjadi lebih ringan.Saat ini New Ninja ZX-25R tersedia dengan pilihan warna Metallic Spark Black untuk varian STD, warna Metallic Matte Graphene Steel Gray/Ebony dan Candy Persimmon Red/Ebony untuk varian ABS SE, dan varian Ninja ZX-25RR memiliki warna Lime Green/Ebony.New Ninja ZX-25R STD = Rp 105.000.000,-New Ninja ZX-25R ABS SE = Rp 123.500.000,-New Ninja ZX-25RR = Rp 129.900.000,-