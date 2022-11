Pilihan Baju Baru New Honda Scoopy, Bensinnya Bisa 1:59 KM/L

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda Scoopy mendapatkan penyegaran pada kuartal terakhir tahun 2022. Skuter matik mendapatkan ubahan di sektor penampilannya dengan 3 skema warna baru yang bisa dipilih oleh konsumen.Pilihan warna baru New Scoopy tipe standar mengusung desain striping yang menggambarkan anak muda yang segar. Pada varian Fashion hadir kombinasi warna baru yakni Fashion Blue serta Fashion Brown.Sementara itu, untuk varian Sporty hadir kombinasi warna baru Sporty Silver yang menemani pilihan warna yang sudah ada sebelumnya yaitu Sporty Red.Pembaruan striping juga diberikan kepada New Scoopy tipe Smart Key varian Stylish yang mempertahankan warna Stylish Brown dan Stylish Red. Pada varian Prestige, menemani warna Prestige White, hadir warna baru yaitu Prestige Green yang semakin terlihat berkelas dan premium bagi para penggunanya yang siap menjadi pusat perhatian.Keseluruhan varian pada tipe Standard dan Smart Key disematkan tampilan terbaru pada hand grip, panel meter, serta pijakan kaki yang kini memiliki pola desain baru.Model ini juga ditemani dengan kapasitas boks konsol depan yang lebih besar, membuat skutik ini semakin fungsional untuk berkendara harian.Tidak ada perubahan di sektor performa kuda besi ini. Masih menggunakan mesin 110 CC eSP dengan dukungan tangki 4,2 liter. Kombinasi ini membuat New Scoopy memiliki catatan konsumsi bahan bakar 59 km/liter melalui pengaktifan fitur ISS (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.Direktur Marketing Astra Honda Motor, Thomas Wijaya, mengatakan perusahaan terus berinovasi menyegarkan tampilan dari New Scoopy untuk mempertahankannya sebagai skutik trendsetter di Tanah Air.“Pilihan warna terkini pada New Scoopy yang dilengkapi dengan stripe terbaru memberikan pilihan bagi para pencinta motor skutik yang ingin tampil bergaya. Penyempurnaan fitur baru berupa boks konsol depan yang lebih besar membuat penggunanya dapat membawa lebih banyak barang untuk tampilan maksimal mereka yang ingin tampil unik dan fashionable,” ujar Thomas melalui keterangan resminya.Saat ini, New Scoopy varian Sporty dan Fashion hadir dengan harga Rp21.553.000, sedangkan untuk varian Stylish dan dan Prestige hadir dengan harga Rp22.315.000 (On The Road DKI Jakarta).