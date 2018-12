Baru Dibuka, Custombike Show Langsung Diserbu Pengunjung

Rencana tim builder Indonesia yang dibawa oleh Suryanation Motorland (SML) untuk mengunjungi pameran Custombike Show di Bad Salzuflen, Jerman, akhirnya berlangsung pada Jumat (30/11/2018). Uniknya, meski baru dibuka pengunjung langsung memadati Hall Messezentrum, tempat pelaksanaan event ini.“Pembukaan acara Custombike Show ini menarik perhatian kami, karena prosesinya yang sangat terorganisir sejak awal. Motor-motor custom yang hadir kali ini juga sangat luar biasa dan tidak hanya datang dari Jerman tetapi dari seluruh daratan Eropa,” jelas Suryanation Motorland Committee, Rizky Dwianto.Di dalam area acara selain motor-motor custom yang dipajang, pengunjung juga bisa melihat berbagai produk aftermarket dan custom part dari berbagai perusahaan dari penjuru dunia. Banyak pengunjung yang menyempatkan datang ke acara ini untuk berburu parts untuk membangun motor custom mereka.Salah satu sudut dari acara ini yang menarik perhatian adalah adanya area Hall of Fame yang didedikasikan khusus untuk puluhan motor-motor custom yang pernah menyandang gelar tertinggi sebagai Best Of Show Custombike Show. Terlihat motor-motor custom dengan aliran Sportbike, Cafe Racer, Bobber, Chopper dipajang di area ini.Di acara tahun ini, konten acara yang paling ditunggu oleh pengunjung adalah konten Bikers Bike Build Off. Ada dua builder dunia yang akan ditantang untuk membangun motor custom secara live di dalam area pameran.Tahun ini dua nama besar yang akan berpartisipasi di acara Bike Build Off adalah Pete Pearson builder dari Rocket Bob Cycle Works dari Inggris dan akan berkompetisi dengan Twan Gutters dari South East Motorcycles dari Belanda.“Hari pertama Custombike Show ini sangat luar biasa, kami bisa melihat langsung karya dari para builder dunia dan juga berdiskusi mengenai perkembangan tren motor custom. Kesempatan ini yang menjadi pengalaman tidak terlupakan bagi peserta.”(UDA)