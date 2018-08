Warna Baru All New Vixion R dan All New Vixion

Yamaha kembali melakukan penyegaran untuk All New Vixion R dan All New Vixion. Pabrikan asal Jepang ini menghadirkan warna-warna baru untuk naked bike tersebut.Warna baru itu meliputi matte red, matte blue dan matte grey untuk All New Vixion R, motor yang sepenuhnya terlahir dari konsep R-series tersebut. Sedangkan untuk All New Vixion hadir dengan warna metallic black, metallic yellow serta red black. Tidak hanya varian warna, desain stripping motor jenis naked bike ini pun turut mendapat sentuhan perubahan.All New Vixion R stripping baru dibuat lebih tajam menyerupai huruf R yang terletak pada kedua sisi body, kemudian dipadukan dengan warna matte yang tidak terlalu mencolok guna memberikan kesan sporty serta elegan. Bagian aluminum rear arm turut mengalami perombakan. Jika generasi sebelumnya mengadopsi warna hitam, kini All New Vixion R memiliki aluminum rear arm berwarna silver yang terlihat lebih besar dan kokoh.Sedangkan untuk All New Vixion, desain stripping menjadi semakin sporty dan tersebar di seluruh body motor termasuk pada bagian air shroud yang sebelumnya tidak dapat ditemui generasi terdahulu.Di bagian dpaur pacu masih menggunakan mesin 155 cc 6-percepatan dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang dapat membuat torsi merata setiap putaran mesin serta Liquid Cooled untuk menjaga suhu mesin menjadi tetap stabil sama seperti yang dimiliki oleh All New Yamaha R15. Selain itu pada motor ini turut pula dibenamkan fitur Assist & Slipper Clutch agar kopling menjadi lebih ringan serta perpindahan gigi menjadi lebih halus sehingga akselerasi berkendara menjadi lebih cepat.Beralih kebagian dapur pacu, All New Vixion mengoperasikan mesin 150cc 4 Valves dengan teknologi Fuel Injection yang sudah lulus uji emisi Euro 3. Memiliki torsi besar pada putaran bawah dengan transmisi 5 percepatan membuat motor ini lebih bertenaga, responsif serta nyaman digunakan di daerah perkotaan yang padat. Selain itu teknologi Forged Piston & Diasil Cylinder yang dimiliki oleh All New Vixion mennjadikan mesin motor tiga kali lebih awet, kuat dan ringan(UDA)