Kupu-Kupu Malam, Rumah Modif 'Spesialis' BlackAuto Master

Peserta BlackAuto Battle Mendapat Trofi

Kontes modifikasi BlackAuto Battle 2018 akhirnya tuntas menggelar seri terakhir sekaligus menjadi babak final battle di tahun ini. Berlangsung di Grand City, Surabaya, 1-2 Desember 2018, final event modifikasi sukses mempertemukan The Champ dan runner-up dari tiga kota sebelumnya, yakni Purwokerto, Solo, Makassar.Honda Genio milik pasangan pasutri Firmansyah dan Aisy yang disulap menjadi concept car bernama 'Battosai Reborn' yang digarap bengkel modifikasi Kupu-Kupu Malam pun, sukses mencuri perhatian juri dan mengundang decak kagum para pengunjung final battle event ini.Rombakan total dilakukan pada Honda Genio menjadi tampak elegan disempurnakan dengan finishing berkualitas membuat juri sepakat untuk memilihnya menjadi juara."Kami menyebutnya lebih ke ranah aliran VIP Elegant. Meski sedikit ekstrim di ubahan body namun tetap bisa dibawa kemana-mana dan nyaman," tutur Aisy. Sementara sang suami lebih senang menyebutnya sebagai aliran streetracing, karena sudah swap engine namun tetap nyaman buat harian."Swap engine kami gunakan mesin Toyota Lexus LS400, V8, twin turbo menggunakan garret GT30. Kami belum sempat ukur berapa tenaga yang dihasilkan karena durasi waktu untuk membangun mobil ini hanya 3 minggu saja. Ibarat membangun candi dalam waktu sehari semalam," lanjut Firmansyah.Pada bagian kaki-kaki dilengkapi air suspensi dan penggunaan velg Forged 19 inci ukuran 10.5 inci dan 12.5 inci dengan finishing graphier bertema kembang sulur ala batik Yogyakarta. Sedang posisinya velg cenderung mendukung aliran stance. Estetika juga terlihat dari coloring air brush yang cukup futuristik menggunakan warna dasar biru dongker.Masuk di dalam kabin 'Battosai Reborn' kesan canggih serta mewah langsung terasa. Sarat dengan aplikasi teknologi terkini dengan tumpuan perhatian ada pada sebuah layar android 10 inci. Untuk menunjang sisi entertainment, sepasang speaker Venom 2 way di bagian pilar.Ditambah dengan 2 way di bagian pintu, enam subwoofer pasif, 4 power Monoblock Intelligent Venom sudah lebih dari cukup untuk menggemparkan seisi ruangan melalui sebuah perangkat DJ di bagian belakang. Seluruh upaya tersebut pun sukses mendatangkan 12 penghargaan sekaligus mengunci gelar terbaik di final battle 2018.Seluruh finalis tersebut hadir untuk memperebutkan title The Blackauto Master 2018, trophy bergengsi, serta hadiah uang tunai total ratusan juta rupiah. Di babak final battle tahun ini cukup banyak hal baru tersaji serta berbagai kejutan yang membuat ajang kontes modifikasi ini menjadi sangat bergengsi dibanding kontes modifikasi lainnya.Kejutan datang dari ajang Dyno Test yang berhasil menciptakan rekor baru. Toyota Supra Black milik ATS Motor Sport, berhasil memecahkan rekor dengan tenaga 749 Hp, menggeser rekor sebelumnya yang dipegang 3 Dara dengan mobil Ford Mustang yang pernah meraih 688 Hp.Sementara panggung hiburan menampilkan bintang tamu yang tidak kalah luar biasa dan sukses memukau pengunjung. Sebut saja The Last Suga, DJ Tiara Dewy, DJ Leenata dari China, Vincent dan Desta, Heavy Monster, serta Jaz.Dari tren modifikasinya sendiri, tahun ini dirasakan cukup beragam, karena jumlah peserta di masing-masing aliran modifikasi hampir merata. Bahkan sekarang sudah ada yang coba bermain di aliran retro."Sudah ada yang bangun retro dan ikut berkompetisi. Salah satu peserta ada yang bangun Ford Falcon dengan model standar empat pintu dijadikan dua pintu, atasnya dibuat chop top serta mesin impor langsung dari Ford Racing," sebut penyelenggara BlackAuto Battle, Boy Prabowo, Jumat (7/12/2018).(UDA)