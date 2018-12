Mobil Konsep Modifikasi Suzuki, Bakal Nongol di Tokyo Auto Salon

idak memboyong semua produknya di Tokyo Auto Salon, bukan berarti Suzuki tak punya sesuatu yang istimewa. Mereka bahkan sudah bersiap dengan tiga model konsep di event yang bakal berlangsung Januari tahun depan. Kali ini Suzuki akan membawa dua konsep, Jimny dan Swift.Dilansir Carscoops, Suzuki mengungkapkan konsep mereka yang pertama adalah Jimny Survive bergaya off road, didasarkan pada model JDM yang ditenagai oleh mesin tiga silinder turbocharger 0,66 liter, bertenaga 63 daya kuda.Seperti nama dan tampilannya, mobil ini dirancang untuk mengatasi medan ekstrem. Terlihat dari pemasangan cover lampu depan, bemper depan baja yang dilengkapi dengan winch dan kait derek, sangkar roll luar, jendela belakang yang dipangkas, serta pemilihan pelek dan ban aftermarket off road.Model konsep modifikasi kedua adalah Jimny Sierra Pickup Style. Berbeda dengan Jimny Survive, model pikap ini dibangun berdasarkan Jimny Siera, dengan tampilan bodi yang lebih lebar dan didukung mesin empat silinder 1,5 liter.Jimny Sierra Pickup Style bergaya retro ini menampilkan fitur panel kayu pada bagian samping, bumper depan kustom dan kait di bagian belakang. Termasuk lampu LED tambahan yang dipasang di bagian atap.Selain dua konsep berbasis Jimny, Suzuki juga akan menampilkan model konsep Swift Sport Yellow Rev. Sayangnya untuk model yang satu in iSuzuki belum banyak bocoran tentang detail mobil. Tapi dari penampakannya, keumungkinan besar hatcback berwarna kuning ini hanya diperuntukan sebagai mobil show atau pertunjukan saja.Selain Suzuki, beberapa pabrikan juga memanfaatkan event ini untuk menampilkan produk mobil modifikasi ala pabrikan. Trik ini ditempuh untuk menunjukkan pembedaan produk yang bisa diberikan dari produk reguler.(UDA)