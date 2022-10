IMX 2022 Jadi Barometer Industri Modifikasi & Aftermarket Tanah Air

(ERA)

Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2022 akhirnya kembali digelar secara offline dan bisa dihadiri oleh para pengunjung selama 1 - 2 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta. Pameran ini menjadi ajang pamer mobil-mobil modifikasi serta komponen aftermarket yang siap memanjakan para pecinta otomotif.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, yang hadir meresmikan acara memberikan apresiasi atas terselenggaranya IMX 2022. Mengingat pameran ini memberikan stimulus secara langsung untuk industri aftermarket di Indonesia."Semoga acaranya berjalan lancar dan terus memberikan progres positif untuk kedepannya. Seperti diketahui, industri aftermarket atau secondary market mengalami pertumbuhan signifikan,” jelas Airlangga Sabtu (1-10-2022).Selain itu turut hadir juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, yang menyebutkan pameran tahunan ini dapat mendorong aktivitas industri modifikasi aftermarket yang didominasi oleh para pelaku UMKM tiap daerah demi membangkitkan geliat modifikasi Nasional.“Rangkaian gelaran IMX 2022 menjadi bukti multiplier effect economy guna mendorong para pelaku industri modifikasi di beberapa daerah Indonesia. Sepanjang 2022, di saat pandemi Covid-19 sudah mereda aktivitas para bengkel spesialis sudah mendekati normal yang tentunya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” tutur pria yang akrab disapa Bamsoet dalam sesi pembukaan.Selama gelaran pameran berlangsung, beragam program acara dinikmati para pengunjung di pelataran Hall A JCC pada pukul 10.00 – 21.00 WIB. Di hari pertama, Sabtu 1 Oktober 2022, dimulai dengan pengenalan NMAA Top Curator yakni Erwin M Choirudin, Big Mike, Musa Tjahjono, dan Nishio Toshiro. Dilanjut aktivitas dari wadah komunitas mobil, Indonesia Community, sesi IMX Masterclass dengan tema Quality Beyond Quantity dan ‘Karya Indonesia di Mata Dunia yang masing-masing digelar selama 30 menit dengan menghadirkan Musa Tjahjono, Bikers Jeffrey Polnaja, Hariawan Arief, Dipo Garasi Drift, Big Mike, Amandio, Om Mobi, David Goodfix, dan Head of Digital Marketing Bank Neo Commerce Adhani Siregar.Ada juga belanja produk aftermarket dan lifestyle berkualitas, Auction berbagai produk modifikasi dari harga Rp100 ribu, hingga Giveaway produk modifikasi untuk pengunjung hampir setiap jam, dan tentunya pengundian Supergiveaway mobil khas IMX berupa Subaru Forester AWD garapan 5 Car Enthusiasts untuk pengunjung on the spot dan Toyota Kijang Innova 2KD by Ridwan Hanif yang akan dilakukan 2 Oktober 2022.Perpaduan konsep gaya hidup membawa pengunjung untuk berperan aktif mengikuti sejumlah kegiatan menarik di lokasi venue. Seperti IMX Photo & Reels Competition, IMX Sneaker Auction, IMX Masterclass, IMX Aftermarket Auction, IMX Lifestyle Area, dan perebutan juara The Lifestyle Magnet.“Jadilah saksi bangkitnya industri modifikasi dan aftermarket dalam keseruan gelaran IMX 2022 mendatang. Berbagai program menarik masih akan digelar seperti, giveaway, talkshow dari para ahli di bidang modifikasi dalam dan luar negeri hingga suguhan program menarik bertema lifestyle siap dihadirkan. Untuk pengunjung yang belum memegang tiket IMX 2022 hari kedua besok, kami tetap menghadirkan on the spot ticket di lokasi mulai dari Rp100 ribu - Rp150 ribu,” tutup IMX Project Director, Andre Mulyadi.