Daihatsu Dress-Up Challenge and Slalom Time Battle 2018 Masuki Babak Final

(Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Daihatsu Dress-Up Challenge and Slalom Time 2018 memasuki final di Jakarta pada 1-2 Desember. Sebelumnya, ajang yang terselenggara berkat kerja sama Hot Import Night (HIN) dan Indonesia Auto Modified (IAM) itu telah digelar di 15 kota.Corporate Planning and Communication Director of PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Indonesia Shinya Takeda mengatakan, acara ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun sejak 2014."Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat Indonesia. Program ini merupakan ajang modifikasi dan aktivitas para pemiilik mobil Daihatsu seluruh Indonesia," kata Shinya pada konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 1 Desember 2018.Total peserta yang mengikuti Daihatsu Dress-Up Challenge and Slalom Time 2018 yaitu 631 unit Daihatsu dari 16 Kota. Khusus penyelenggaraan pada babak final diikuti 124 unit Daihatsu.Kategori peserta yang terdaftar pada acara final di Jakarta terbagi dalam beberapa bagian, yaitu 26 unit GrandMax dan Lucio, 21 unit Xenia, 18 unit Ayla, 12 unit Sigra, 9 unit Sirion, 5 Terios, dan 33 unit mobil kategori Free For All/FFA (Taruna, Feroza, Charade)."Kami mengucapkan terima kasih atas respons yang sangat baik dari masyarakat, khususnya para pelanggan dan peserta kontes modifikasi Daihatsu. Semoga acara ini dapat menjadikan pecinta modifikasi lebih dekat dengan Daihatsu," kata Executive Coordinator Domestic Marketing Division PT ADM Indonesia Rokky Irvandi.Proses seleksi peserta terbaik dibagi menjadi dua kategori pemenang pada setiap line up Daihatsu. Peserta juga ditantang memperebutkan elite point yang diakumulasi pada setiap seri.Kompetisi ini tidak hanya menonjolkan aspek modifikasi. Aspek keselamatan dan kenyamanan juga menjadi perhatian utama."Daihatsu menantang para modifikator untuk tetap memperhatikan berbagai aspek, seperti kenyamanan dan keamanan. Mobil harus tetap nyaman dan aman, serta memastikan mobil ini harus bisa digunakan sehari-hari," ujarnya.Penilaian dilihat dari delapan aspek, yaitu overall build, exterior, interior, paint, engine, undercarriage, car audio and video, dan presentation. Semua aspek tersebut akan dinilai oleh juri berkualitas internasional."Kami juga mendatangkan juri dari berbagai negara untuk memberikan penilaian," sebut dia.Selain kontes modifikasi, Daihatsu Dress-Up Challenge and Slalom Time 2018 di Jakarta akan diisi kompetisi slalom, yaitu Time Battle. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta."Pengunjung juga bisa terhibur. Tidak hanya melihat kreasi para modifikator, tetapi juga mendapatkan hiburan dari slalom ini. Semoga rangkaian acara ini bisa menambah wawasan tren modifikasi seluruh peserta dan pengunjung," ujar dia.(ROS)