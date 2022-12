Getol di Kustom Kultur, Gini Seseruan 645 Magazine di Jakarta Coret

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bertepatan dengan Anniversary pertama 645 Magazine, media yang khusus meliput skena motor custom dan lifestyle. Pada akhir tahun ini Kami ingin memberikan apresiasi khusus untuk para pelaku skena motor custom di Indonesia.Penghargaan ini sebagai bentuk nyata dengan menggelar event 645 Magazine Pick Awards 2022. Ajang ini bertujuan untuk mengapresiasi berbagai karya motor custom yang telah mewarnai skena motor custom di Indonesia selama tahun 2022.Tidak hanya motor custom atau hasil karyanya saja, kami juga memberikan apresiasi kepada para pelakunya. “645 Magazine Pick Awards menjadi agenda kami di penghujung tahun ini sebagai bentuk nyata menghargai karya pelaku skena custom di Indonesia,” jelas Yuli ‘Belo’ Haryadi dari 645 Magazine.Kami mengapresiasi custom enthusiast ini dengan 13 kategori yang kami berikan. Untuk pemilhan pemenangnya sendiri merupakan pilihan dari tim 645 Magazine. Nah, satu kategori The Best Readers Choice kita tentukan pemenangnya lewat submit di akun instagram.Istimewanya pada penyelenggraan 645 Magazine Pick Awards ini kami berkolaborasi denga event Jakarta Coret, dimana event ini dibentuk para artisan custom painting yang mendukung skena custom. Berbeda dengan acara Kustom Kulture lain yang menyajikan motor custom sebagai yang elemen utama, kegiatan ini akan didominasi oleh karya dari pelakuCustom Painting.“Jadi di event merupakan wadah tampilnya teman-teman Pelaku Custom Paint, Kustom Graphics, Painter, Pinstriper, dan Illustrator yang kami sebut sebagai Pelaku Grafis yang memiliki daya tarik tersendiri di skena Kustom Kulture. Acara Jakarta Coret ini mengedepankan karya dari Pelaku Grafis, dimana mereka memiliki peran yang cukup besar dalam menghiasi dunia Kustom Kulture,” jelas Nova 13 sebagai salah satu penggagasnya.Acara Jakarta Coret ini di gagas oleh Kuas Kastem Klan, Gigs and Gas, dan Hop yang seluruhnya merupakan para pelaku dan movement Pelaku GrafisPenerima Penghargaan 645 Magazine Pick Awards 2022 :1. The Best Chopper / Bobber (Under 250)Iqbal (Maklum Custom, Kabupaten Bandung)2. The Best Chopper / Bobber (Upper 250)Adam Elvan (RSSQ, Depok)3. The Best Scrambler / Tracker (Under 250)Pande Putra Ragil (Jokzin Garage, Kandangan, Kediri)4. The Best Scrambler / Tracker (Upper 250)Chandra Perdana Murti (Pickers Store Bandung)5. The Best Café RacerPutu Ajus Mulyawarman (AMS Garage Bali)6. The Best H-D ClubstyleAndre Tenardi (Garasi 19 Jakarta)7. The Best H-D Bagger PerformanceKomang Gede Sentana Putra (Keduk Garage Bali)8. The Best PaintjobM. Fahmi (Free Flow Custom Paint Bandung)9. The Best ConceptorHerret Frastio (Elders Electrico Jakarta)10. The Best FabricatorHendra Cahyono (Pap N Mam Modified Semarang)11. The Best CraftmanshipDavid Mardiono (David Stone Mojokerto)12. The Best Rookie BuilderSaldi (Hot House Garage Makassar)13. The Best Reader’s ChoiceSindikat Mata Tiga (Jogjakarta)