Hebat, Bengkel Lampu Yoong Motor Ikut Pameran di Jepang

Yoong Motor menjadi salah satu pemain komponen aftermarket untuk lampu kendaraan bermotor. Mereka pun kini berusaha memperluas bisnisnya dengan menawarkan lampu buatan mereka di Negeri Sakura.CEO Yoong Motor Indonesia, Yomin Sugianto, bercerita perusahannya menjadi bagian dari tim Great of Indonesia yang terbang ke Negeri Sakura untuk berpartisipasi dalam pameran modifikasi Osaka Automesse 10-12 Februari 2023. Dijembatani oleh IMX dan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, grup Yoong Motor beraksi di negara yang digadang-gadang menjadi acuan custom culture di Indonesia.“Bagi Yoong Motor Group, kegiatan ini menjadi peluang untuk terus mengikuti tren dan mengembangkan produk sesuai keinginan konsumen yang bersifat dinamis. Produk modifikasi lampu misalnya, teknologi yang mereka pakai sudah diaplikasikan lebih dulu di Indonesia. Kita akan banyak belajar tentang karakter modifikasi, kreativitas dan detail pengerjaan,” terang pria yang akrab disapa Koh Yong di kawasan SCBD, Jumat (3/2/2023).Yoong Motor akan membawa dua produk lampu aftermarket, yakni Osram Indonesia, Ruchi Vision, dan Lumens Light.Osram Indonesia akan memajang berbagai produk seperti Osram CBI All Season dan Osram CBI Laser. Saber Industries akan memperkenalkan SR3 dan SR Nano sebagai lini produk dari Saber Industries. Sedangkan Ruchi Vision membawa beragam jenis lampu LED Ultra Bright yang sudah mengusung pemasangan plug & play di berbagai jenis mobil.Selain itu, bengkel modifikasi Lumens Light membawa produk DRL All New Xpander Custom Lazy eyes cutting Laser with Neomatrix Led dan Custom headlamp innova reborn with quad (4 set) projector biled + Ring & DRL Lazy block honeycomb.Koh Yong yang mengaku sudah pernah ke Jepang sebelumnya dan menilai kreasi lampu-lampu aksesoris otomotif buatan Indonesia tidak kalah. Bahkan menurutnya, modifikasi di Indonesia lebih kreatif.“Kalau di sana, ya lampu begitu-begitu saja,hanya fungsional, kalau di sini kan kita punya desain-desain menarik. Mungkin di sana karena kondisi jalan maupun penerangannya lebih baik dari sini,” ungkapnya.