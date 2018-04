Puluhan Custom Bike 'Serbu' SMA Tunas Jakasampurna

SMA Tunas Jakasampurna Bekasi kembali menggelar kontes sepeda motor bertajuk Tunas Motorcycle Festival (TMF) 2018. Acara ini kembali diselenggarakan setelah tiga tahun hiatus.Ketua TMF 2018, Daffa Irfan, menjelaskan kalau acara ini merupakan bagian dari Tumplek Abis 6 yang merupakan pentas seni SMA Tunas Jakasampurna Bekasi. Sebagai salah satu ajang perlombaan yang diselenggarakan adalah kontes sepeda motor custom dengan nama TMF 2018."Dulu acara seperti ini sudah pernah diselenggarakan sekitar 4 tahun lalu. Kebetulan yang menyelenggarakan adalah kakak saya, dan kini saya ingin kembali menyelenggarakan," ujar Daffa Minggu (22/4/2018) di SMA Tunas Jakasampurna Bekasi.Secara keseluruhan acara ini diikuti oleh 27 peserta. Motor-motor ini terbagi atas empat kelas yakni Free for All (FFA), Street Cub, All Tracker, dan Vespa.Meski acara kontes motor custom ini diselenggarakan oleh siswa SMA, tetapi tidak mengurangi kualitas sepeda motor para peserta. Juri pun mengakui bahwa peserta yang ikut kali ini membawa sepeda motor custom dengan kualitas yang bagus."Peserta kontes TMF 2018 secara keseluruhan sangat bagus dan kreatif sehingga juri sulit utk memilih yg terbaik. Karena ide dan tingkat kesulitan para peserta custom cukup tinggi walaupun penyelenggaranya siswa SMA Tunas Jakasampurna. Namun juri harus memutuskan yang terbaik di empat kelas yg diperlombakan, kelas FFA, Street Cub, All Tracker, dan Vespa.Daffa juga berharap adik tingkatnya kelak bisa kembali menyelenggarakan acara kontes motor custom ini. Sehingga SMA Tunas Jakasampurna bisa rutin menyelenggarakan setiap tahunnya."Saya berharap custom culture, khususnya motor custom, bisa ramai dikalangan anak SMA. Jadi tidak hanya untuk orang tua saja," sambungnya.Selain mengadakan kontes motor custom, para remaja ini juga mengadakan kegiatan pelatihan safety riding. Mereka mendatangkan Instruktur Safety Riding PT Daya Adicipta Motora, Asep Wawan, untuk memberikan pengetahuan tata cara berkendara yang baik dan aman.AgusAkbarFarhanIdung(UDA)