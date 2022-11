Siapkan Mobil, IMX Kembali pada September 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Para pecinta modifikasi harus sudah mulai mempersiapkan mobilnya mulai sekarang. Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) direncanakan kembali digelar pada 29 September - 1 Oktober 2023 di JCC Senayan Jakarta.IMX Project Director, Andre Mulyadi, menyebutkan kehadiran IMX akan selalu mengambil posisi sebagai tonggak dan barometer industri modifikasi Tanah Air. Sehingga pameran ini perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun untuk menunjukan perkembangannya."Menginjak tahun ke-6, IMX menyambut positif era baru teknologi dan migrasi kendaraan listrik di Indonesia dengan menyajikan beragam program yang lebih menarik dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Konsep terbaru ini turut didukung regulasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui lintas Kementerian yang ikut terlibat di dalamnya, termasuk Kementrian Perindustrian, Kemenparkekraf dan IMI selalu naungannya,” buka Andre Mulyadi Senin (28-11-2022) di SCBD Jakarta.Gelaran pameran tahun depan akan mengusung tema The Future of Creativity. Sejumlah merek otomotif, bengkel, produsen aftermarket, hingga modifikator siap memeriahkan acara.Tercatat sejumlah merek komponen aftermarket sudah menyatakan ikut serya seperti Goodfix Aurocal, Yoong Motor, Max Decal, DNZ, Turbo Bastard Wheel, SSW, Falken, Mega Arvia, Prorock, Speed Z, Belkote, Gforce, STP, Osaka Auto Messe dan puluhan brand / merk lainnya. Sedangkan untuk konten IMX 2023 akan dimeriahkan IMX Blackstone LiveModz All Star Challenge 2023, IMX Overseas Guest, NMAA Top 50, New Car Dress Up, IMX Special Deals, IMX Garage Sale dan IMX Aftermerket Auction serta IMX Masterclass.Tak ketinggalan konten program lifestyle juga akan tersaji seperti, Sneakers Area dan Sneakers Auction, Art Exhibition, official merchandise IMX & Mindblowon Tahilalats Studio, serta sejumlah kejutan lain akan mewarnai agenda sepanjang tahun dalam rangkaian IMX 2023.Kemudian seperti biasa, pihak penyelenggara sudah menyiapkan 2 unit mobil yang siap dibagikan melalui supergiveaway. Sebagai pembeda, salah satu mobil yang disiapkan adalah mobil listrik yang sudah dimodifikasi.