Potensi Tersembunyi Mercedes-AMG GLS63 4MATIC

Mercedes-AMG GLS63 4MATIC menjadi salah satu sport utility vehicle (SUV) mewah yang ditawarkan bagi para kaum tajir. Brabus kemudian melihat mobil ini memiliki potensi lain yang bisa dikembangkan, sehingga lahirlah Brabus 900 Superblack.Dari segi tampilan, rumah modifikasi khusus Mercedes-Benz ini menawarkan tampang yang lebih agresif. Mulai dari gril depan dengan lapisan serat karbon, dan penggantian emblem Brabus. Bagian kisi-kisi lekukan bumper depan dan juga diberi lips depan aksen karbon, agar kesannya agresif.Kaki-kakinya menggunakan pelek Monoblock Z berdiameter 24 inci senada warna body, berbalut Continental ukuran 295/35 R24. Lalu aksen krom di sekitaran body diganti Shadow Grey sehingga menimbulkan aura sporty. Bagian suspensinya mendapatkan tambahan modul kontrol khusus yang membuatnya mampu menurunkan ketinggian mobil hampir 3 cm.Sementara di belakang ada tambahan add on spoiler dan diffuser baru. Potensi tersembunyi yang ditawarkan oleh Mercedes-AMG GLS63 4MATIC ada di mesin V8 twin-turbo berkapasitas 4.400 cc. Para mekanik Brabus melakukan modifikasi pembesaran lubang silinder, pemasangan piston baru dan stang pistonnya, hingga poros engkol baru.Kemudian turbo juga menggunakan barang baru dengan kompresor yang lebih besar, hingga 1,4 bar. Pompa bahan bakar bertekanan tinggi memastikan mendapatkan bensin yang cukup. Serta penggantian down pipes berdiameter 3 inci agar flow pembuangan lebih lancar.Alhasil, tenaga yang kini ditawarkan bisa mencapai 888 daya kuda dan torsi 1.050 Nm. Brabus 900 Superblack sanggup berakselerasi 0-100 kilometer per jam dalam 3,6 detik dan kecepatan tertinggi sanggup menyentuh angka 330 kilometer per jam.Sebagai perbandingan saja, versi standarnya memiliki akselerasi 0-100 kilometer per jam di 4,1 detik, dan kecepatan maksimal di 280 kilometer per jam.Sebagai pemanis, interiornya mendapatkan sentuhan perpaduan kulit warna hitam dan Alcantara menyelimuti kabin. Trim kabin pun menampilkan kombinasi serat karbon di beberapa bagian seperti di setir, dasbor, doortrim, dan konsol tengah.Tertarik memilikinya, Brabus 900 Superblack ditawarkan dengan harga USD407.986 atau menyentuh Rp6 miliaran.