Produk Aftermarket Indonesia Bakal Tebar Pesona di Osaka

Peluang ekspor terus diupayakan dalam berbagai sektor, di antaranya sektor produk aftermarket otomotif di Tanah Air. Beragam pilihan dijajaki, antara lain dengan ikut serta dalam pameran modifikasi Osaka Automesse (OAM), yang berlangsung pada 10-12 Februari 2023.Sejumlah pemain pilihan di bidang aftermarket, bantu dijembatani IMX untuk berangkat ke Osaka. Sekaligus sebagai bagian dari rangkaian seri IMX 2023, menjelang event puncak pada 29 September – 1 Oktober, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.Founder Asosiasi National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) dan IMX Project Director, Andre Mulyadi, menyebutkan pihaknya memilih beberapa pemain di sektor aftermarket otomotif untuk ikut serta ke Osaka. Mereka adalah Yoong Motor Indonesia, Belkote Paints, DNZ Wheels, Turbo Bastard Wheel, dan Max Decal.“Mereka ini kami namakan tim Great of Indonesia. Siap bertolak ke Jepang demi memperkenalkan, mengembangkan, dan memperluas gagasan seputar industri modifikasi dan aftermarket Indonesia,” urainya.Melalui videotaping, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, dalam sambutannya mengatakan IMX 2023 menjadi wadah kegiatan yang beririsan dengan sub sektor desain produk di Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif RI.“Tentunya diharapkan dapat membuka peluang industri kreatif Indonesia, dalam melakukan akselerasi. Kolaborasi IMX 2023 dan pameran modifikasi Osaka Auto Messe dapat memperluas target pasar para pelaku industri modifikasi dan aftermarket sebagai bagian dari industri kreatif di Indonesia,” ujar Menparekraf.Sandi menambahkan, misi Great of Indonesia dalam seri pertama IMX 2023 di Osaka Automesse dapat memicu pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia, peningkatan ekspor dan membuka lebih banyak lapangan kerja baru.Lebih jauh dijelaskan, tim Great of Indonesia yang berangkat ke Osaka Automesse 2023 nanti adalah Yoong Motor Indonesia. Mereka akan membawa dua produk lampu aftermarket di bawah naungan langsung oleh tim Yoong Motor Group. Di dalamnya terdiri dari Osram Indonesia, Ruchi Vision, dan Lumens Light.Osram Indonesia akan memajang berbagai produk seperti Osram CBI All Season dan Osram CBI Laser. Sementara Saber Industries akan memperkenalkan SR3 dan SR Nano sebagai lini produk dari Saber Industries.Sedangkan Ruchi Vision membawa beragam jenis lampu LED Ultra Bright yang sudah mengusung pemasangan plug & play di berbagai jenis mobil.Selain itu, bengkel modifikasi Lumens Light membawa produk DRL All New Xpander Custom Lazy eyes cutting Laser with Neomatrix Led dan Custom headlamp innova reborn with quad (4 set) projector biled + Ring & DRL Lazy block honeycomb.Produsen cat otomotif Belkote Paints, akan membawa dua produk andalan berupa Belkote PU 2K Clear Coat 2100, Belkote PU 2K Clear Coat 3000 dan hasil pengecatan rangka sepeda motor menggunakan produk cat Belkote Paints.DNZ Wheels, akan menampilkan Tormenta R15 dan Roku R15, di jajaran etalase produk velg buatan asli Indonesia.Turbo Bastard Wheel, akan membawa produk TBW ‘Dashing’ R15 hitam plus Turbodisc yang lebih mengacu pada gaya modifikasi klasik di era modern.Lalu Max Decal, akan memanfaatkan momen pameran sebagai sarana promosi dengan membawa 3 pcs pelat ukuran A4 dengan sampel stiker, brosur, dan sticker souvenir yang menjadi ciri khas brand tersebut.Selain itu sejumlah produk Indonesia lain yang juga mendukung tim Great of Indonesia di gelaran OAM 2023 antara lain spesialis interior Vertue Concept, bengkel modifikasi ProRock Jakarta, serta kolaborasi NMAA dengan produk apparel Hammershout. (Autogear.id/Alun Segoro)