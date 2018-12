TechArt Dongkrak Performa Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid merupakan salah satu varian tertinggi yang dimiliki oleh Panamera. Meski sudah memiliki tenaga melimpah dan teknologi hybrid, TechArt tampaknya masih belum puas.Rumah modifikasi asal Jerman ini melakukan ubahan di sektor tampilannya lebih sporty. Tidak cuma itu saja, mereka juga membuat performa saloon satu ini lebih beringas.Melihat ubahan tampilannnya, TechArt mengganti kap mesin dengan buatan mereka berbahan serat karbon, over fender dan side skirts tak luput diganti. Kemudian di bagian belakang reflektor diposisikan ulang dan difusser di buat lebih sporty.Sektor kaki-kaki juga menjadi salah satu obat pendongkrak penampilan tidak terlupakan. Mereka menggunakan pelek Formula multi-spoke design ukuran 22 inci. Pelek ini juga dilabur warna hijau stabilo sehingga tampak mencolok.Beralih ke interiornya, Panamera Turbo S E-Hybrid banyak dihiasi jahitan dengan benang warna abu-abu sesuai dengan warna eksterior. Selain itu, ada setir bergaya sport dengan saklar mode penggerak berwarna Acid Green. Plus ganti pedal berlapis aluminium.Urusan tenaganya, ada sejumlah ubahan yang tidak mereka sebutkan. Hanya saja untuk tenaganya meningkat dari 671 daya kuda (dk) menjadi 759 dk, dan torsinya meningkat dari 850 nm menjadi 980 nm.Panamera hybrid ini hanya perlu melahap 0-100 kilometer per jam (kpj) 3,2 detik alias 0,2 detik lebih cepat dari versi sebelumnya. Catatan top speed Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid ini biaa digeber hingga mencapai 316 kpj.(UDA)