Panaskan Mesin, The Elite Showcase Siapkan Pesta Mobil Modifikasi

The Elite Showcase siap kembali lagi di tahun 2023 dengan mengumpulkan para modifikator dari berbagai daerah di Indonesia. Pesta ini bahkan diklaim akan lebih meriah dan besar dengan berbagai rangkaian acara yang sudah dipersiapkan.Tempatnya pameran mobil-mobil modifikasi ini akan berlangsung pada 4-5 Februari 2023 di Hall 9-10 ICE BSD Tangerang Selatan. Setidaknya dipastikan akan ada 266 mobil modifikasi yang siap tampil dengan dukungan 23 tenant yang unjuk gigi.Kemudian pihak penyelenggara juga menghadirkan modifikator dari luar negeri yang sudah memiliki nama besar. Sebut saja Kenji dari Greddy Amerika, Lawrence Intec Racing, dan Larry Chen dari Hoonigan.COO The Elite, Riswan Rusdiansyah, menyatakan ada beberapa mobil modifikasi yang disiapkan khusus untuk ditampilkan di The Elite Showcase 2023. Mobil-mobil tersebut akan diperkenalkan pada hari pertama pameran."Jadi, di sini pengunjung yang datang bisa melihat tren modifikasi terbaru. Mobil-mobil modifikasi terkini yang launching adalah yang pertama di acara The Elite Showcase 2023," ujar Riswan Rabu (25/1/2022) di Senayan Jakarta."Kami juga ingin pengunjung yang mau lihat atau cari barang modifikasi yang akan tren di 2023 bisa didapatkan di sini karena The Elite Showcase ingin menjadi salah satu patokan modifikasi di Indonesia," tambah Riswan.Direktur Sales & Marketing Pertamina Lubricants, Sari Rachmi, menambahkan perusahaan senang bisa berkolaborasi dalam penyelenggaraan pameran karena The Elite dikenal sebagai komunitas mobil yang memiliki spirit dengan produk pelumas mesin mobil mereka."The Elite adalah komunitas untuk modifikasi mobil segala jenis, itu sesuai dengan spirit Pertamina Fastron. Kami memiliki produk yang bisa masuk ke segala jenis mobil di Indonesia," ujar Sari.