Bobber Berbasis Harley-Davidson Dyna 2005 dari Makassar

Mesinnya yang besar dan auranya nan gagah membuat banyak orang menggunakan Harley-Davidson sebagai bahan modifikasi mereka. Bahkan Herman Dahlan juga tergoda untuk mendadani kuda besinya bergaya bobber dengan menggunakan basis Dyna 2005.Untuk menuntaskan hasratnya, dia membongkar banyak komponen Elang Amerika Serikat tersebut. Bahkan untuk bagian sasis, knalpot, stang, hingga sissy bar di custom untuk menyesuaikan dengan keinginannya.Kemudian agar mendapatkan suaranya lebih ganas, sistem pembakaran diubahnya. Sedari awal menggunakan sistem injeksi, diubah menjadi sistem karburator.Selanjutnya di bagian kaki-kaki dibekali dengan Avon untuk menjaga penampilan motor lebih padat. Selanjutnya sistem suspensi depan menggunakan model springer.Mengingat sasisnya dibuat model rigid, maka tidak ada suspensi belakang. Sebagai gantinya, bagian jok dibekali suspensi agar kenyamanannya tetap terjaga.Menurut keterangan resminya, pria yang akrab di sapa Abhel ini menghabiskan waktu sekitar enam bulan pengerjaan dengan biaya sampai Rp200 juta. Cuma kreasinya terbayar lunas karena menjadi Best of The Best Suryanation Motorland 2018 di Makassar.(UDA)