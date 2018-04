Berburu Juara Custom Bike Hingga ke Palembang

Menjadi pemenang di ajang custom bike show milik Suryanation Motorland Battle (SMB) 2018, bukan hal mudah. Yudha Nugraha salah satu pesertanya yang sudah membuktikan hal tersebut. Ia sudah tiga tahun mengikuti ajang kreatifitas dalam dunia otomotif ini, namun baru tahun ini meraih kemenangan.Prestasi itu Ia raih di ajang SMB seri pertama yang berlangsung di lapangan PTC, Palembang. Ia mengalahkan ratusan motor lainnya yang ikut sebagai peserta di ajang tersebut dan berhak atas pertarungan di seri terakhir di Final Battle.Ia menegaskan bahwa penilaian yang dilakukan tim juri benar-benar menilai orisinalitas ide, konsep hingga detail pengerjaan motor ubahan. Sehingga selain membawa kebanggaan tersendiri, juga menjadi edukasi buat peserta pemenang dan non pemenang lainnya."Setelah ikut ajang SML selama tiga tahun berturut-turut..akhirnya di tahun ke empat ini sy berhasil menyabet gelar Best of the Best. Dari tahun ke tahun saya belajar bagaimana membuat motor dengan konsep yang benar-benar mantap dan memang punya nilai bagus," ujar Yudha yang berasal dari Solo, Jawa Tengah ini melalui pernyataan resminya.Konsep yang diangkat Yudha dalam memenangi custom bike contest ini pun masih cenderung sama dengan konsep pemenang pada umumnya, yaitu chopper. Ia mampu memenuhi semua yang diinginkan oleh tim juri sehingga terpilih jadi pemenang."Standar penilaian atau penjurian yang kami lakukan sudah disesuaikan dengan pakem yang kami miliki masing-masing. Jadi antara juri yang satu dengan juri lainnya kriterianya sama. Ini juga membantu kami untuk memberikan penilaian yang lebih objektif," klaiim juri dari Retro Classic Cycle Jogja, Lulut Wahyudi.Dengan konsep yang lebih matang, Triumph TR6 garapan Coffe Gasoline Motor Cycle milik Yudha ini pun didaulat jadi pemenang. Perubahan yang terlihat memang sangat signifikan. Baik dari sisi konsep hingga proses pengerjaannya. Wajar jika Ia terpilih jadi pemenang. Namun untuk terpilih jadi The Greatest Bike(UDA)