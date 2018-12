Ford Laser TX3 1989 Rally Look, Pakai 'Jantung Mekanis' Toyota Corolla

Kecintaannya dalam dunia otomotif, membuat pria bernama Yauvie Pratia ingin membuat sesuatu yang beda untuk tunggangannya. Berbekal konsep mobil rally style retro 1980-an untuk dipakai harian, dan punya tenaga yang besar, maka pilihan dijatuhkan kepada Ford Laser TX3 lansiran 1989.Mobil yang berhasil dibelinya langsung dibawa ke bengkel modifikasi Fahmi Jaya Motor di bilangan Bekasi Timur, Jawa Barat. Demi mewujudkan keinginannya, mesin Toyota Corolla Twimcam GT 2000 cc four throttle (empat katup) built up didatangkan langsung dari Singapura. Mesin ini dialokasikan sebagai pengganti mesin asli 1300 cc bawaan Ford Laser TX3 jadul."Berdasarkan pengalaman saya mengubah mesin, pemasangan mesin dan transmisi pada mobil ini tingkat kesulitannya cukup tinggi. Karena mesin yang baru ukurannya lebih besar, sehingga harus memotong rangka," beber Fahmi."Hampir semua spare part yang terpasang hasil custom alias bikin sendiri, seperti bracket mounting mesin, as roda, dan masih banyak lagi lainnya," sambung Fahmi.Alhasil, tenaga yang dihasilkan meningkat drastis. Meskipun konsumsi bbm jadi lebih boros dari sebelumnya. "Yang penting mobil bisa tambang kencang, dan enak tarikannya," ungkap Yauvie.Tak sampai di situ, masih belum merasa puas, transmisi otomatis lima percepatan milik Toyota Great Corolla 1993 ikut dipasang menggantikan transmisi manual lima percepatan bawaan aslinya. "Biar tidak repot pindah-pindah gigi, pemasangan transmisi otomatis ini juga memberikan kesan modern seperti mobil keluaran sekarang," sambungnya.Tampilan luar mobil bergaya rally ini memang sengaja dibuat standar. Disesuaikan dengan tampilan mobil harian. Pada bagian interior juga tidak banyak mengalami perubahan, hanya penggantian sarung jok dengan menggunakan bahan kulit sintetis.Namun, pada sebagian aksesoris yang terpasang di mobil ini ada yang tergolong langka, dan banyak diburu penggemar mobil retro, seperti pelek AMG buatan Australia berukuran 14 inci, dan setir momo asli, yang menurut pengakuan Yauvie disimpannya sejak masih duduk di bangku SMA."Pelek AMG itu kebayakan buatan Eropa dan hanya bisa dipakai untuk mobil-mobil Eropa saja, tidak bisa dipakai untuk mobil Jepang. Pelek AMG yang dipasang di Ford merupakan buatan Australia, dan bisa dipakai untuk mobil Jepang, pelek ini langka dan susah dapatnya mas," tutup Yauvie.Data Modifikasi:- Kepet Roda Sparco- Pelek AMG Australia 14 inci- Pengunci Kap Mesin/Pin Hood Custom- Knalpot HKS- Grill depan Custom- Jok Custom- Steer Racing Momo- Toyota Corolla Twimcam GT 2.000 cc four throtle- Open air filter Quantum- Koil Malori- Busi racing iridium- Radiator Toyota Great Corolla- Stabilizer Custom- Toyota Great Corolla Automatic(UDA)