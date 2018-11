Bekasi jadi Kota Pertama CustoMaxi Yamaha Show-off

Ajang modifikasi CustoMaxi yang merupakan ajang modifikasi motor-motor MAXI Yamaha akan dimulai akhir pekan ini. Setelah melalui seleksi secara online, akhirnya terpilih 40 orang peserta dari wilayah Jabodetabek yang akan berkompetisi di tahap semifinal pertama di kota Bekasi.Kota Bekasi menjadi lokasi pembuka semifinal dari rangkaian semifinal di 8 kota dalam penyelenggaraan kontes modifikasi satu merek tersebut. Motor-motor Maxi Yamaha para peserta akan dipajang dan dinilai dalam semifinal yang digelar Sabtu 17 November 2018 di Kawasan Sentral Kuliner Melimelo, Harapan Indah, Bekasi.Para kontestan babak semifinal terpilih setelah dilakukan seleksi foto motor-motor modifikasi yang diupload di www.customaxiyamaha.com. Setelah kota Bekasi selanjutnya masing-masing 40 peserta lainnya juga akan berkompetisi di semifinal di 7 kota yaitu Yogyakarta, Balikpapan, Makassar, Medan, Denpasar, Surabaya, Bandung.Ajang ini melombakan tiga kategori yaitu Daily Use, Master Class dan Rising Star. Kategori Daily Use dan Master Class dibuka untuk Nmax, Aerox, Xmax. Dan yang terbaru adalah kategori Rising Star yang menampilkan Lexi.Di tahap grand final Aerox 155, Lexi dan Nmax bakal jadi imbalan untuk jawaranya. 1 Sedangkan Best Rising Star memperoleh 1 unit Lexi. Paling top adalah 1 unit Xmax untuk King of Maxi Yamaha Modification.Dalam kompetisi ini, semua motor maxi brand tersebut yaitu Tmax, Xmax, Nmax, Aerox 155 dan Lexi masuk dalam kategori lomba. Sementara untuk FreeGo, belum masuk kategori lantaran motor ini kelasnya di bawah Maxi Scooter. Saat ini maxi scooter tak lagi hanya menjadi alat transportasi tapi juga simbol impian, budaya, dan gaya hidup baru masyarakat.Bicara tentang kontes modifikasi, Yamaha bukan satu-satunya yang menggelar event serupa. Beberapa kelas di kontes modifikasi umum juga melombakan kelas khusus Honda, Suzuki atau Kawasaki. Namun khusus untuk maxi scooter, Yamaha belum menemukan saingan.(UDA)