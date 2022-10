Obat Ganteng Drive68 untuk All New Toyota Vios

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Toyota baru saja merilis All New Vios yang kini memasuki generasi terbaru. Sedan compact ini ternyata bisa dibuat semakin ganteng dengan perangkat aftermarket yang disediakan oleh Drive68.Drive68 menyediakan sejumlah komponen body kit yang mulai dipasarkan di Thailand. Tersedia sejumlah paket yang ditawarkan, dengan full option senilai Rp7,1 jutaan.Produsen body kit asal Thailand ini menyebutkan material body kit dibuat menggunakan bahan plastik ABS. Kemudian untuk pemasangannya juga sudah plug and play sehingga tidak merusak body utama.Bagian fascia All New Vios dibekali body kit simpel berwarna hitam yang dipermanis dengan garis merah tipis. Meski ubahannya terlihat minim dan sederhana, namun aplikasi add-on spoiler di bumper ini dapat menambah kesan sporty.Beralih ke samping, ada penambahan side skirt berwarna hitam dengan list tipis berwarna merah yang melintang pada sisi bawah. Stiker berwarna hitam dan merah yang memanjang dari lampu bagian depan hingga ke pintu samping dengan tulisan Drive68.Sementara di belakang, dibekali add-on spoiler belakang berwarna hitam dengan list merah, lengkap dengan dua replika knalpot pada sisi kanan dan kiri. Tak lupa ducktail tipis berwarna hitam di bagian bagasi turut menyempurnakan penampilannya.All New Vios baru saja diluncurkan di Indonesia pada awal Oktober 2022 dengan harga mulai dari Rp314,9 juta hingga Rp369,9 juta (on the road DKI Jakarta). Sedangkan untuk pasar di Tanah Air, hanya tersedia mesin berkode 2NR-VE 1.496 cc 4-silinder berteknologi Dual VVT-i bertenaga 106 PS @ 6.000 rpm dan torsi 138 Nm @ 4.200 rpm.