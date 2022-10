Manhart R 700 Last Edition, Ode untuk Mesin V8

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mercedes-Benz C 63 diketahui akan menanggalkan mesin V8 yang sangat merdu ditelinga, berganti dengan mesin 4 silinder hybrid. Manhart kemudian ingin memberikan penghormatan untuk C 63 bermesin V8 dengan menghadirkan R 700 Last Edition.Dari segi tampilan, tidak banyak ubahan yang dilakukan oleh rumah modifikasi di Jerman tersebut. Di sektor body cuma penambahan stiker emas ciri khas Manhart.Justru penampilan paling mencolok ada di pelek Manhart Concave One berukuran 20 inci, lebar 9J depan dan 10,5J di belakang. Berbalut ban ukuran 255/30R20 dan 275/30R20 di belakang.Di balik kap mesin sejatinya tersedia mesin V8 BiTurbo berkapasitas 4.000 cc, memberikan tenaga 503 dk dan torsi 698 Nm. Tetapi bukan Manhart namanya juga performa yang ditawarkan sama dengan apa yang dihasilkan oleh pabrikan.Para modifikator di sana melakukan upgrade unit turbo, intercooler dan intake karbon. Melakukan penyetelan ECU untuk mendapatkan hasil maksimal dari komponen baru. Pelanggan juga ditawari 2 opsi downpipe, termasuk unit Sport dengan catalytic converter 200-sel atau unit Race tanpa katalis sama sekali.Kombinasi pengganti itu semua membuat tenaga naik signifikan jadi 712 daya kuda dan torsi 920 Nm. Dibarengi juga pengaturan ulang transmisi agar lebih mulus dalam menyalurkan tenaga ke roda. Klaimnya CR 700 Last Edition dapat berlari dari 100 - 200 kilometer per jam hanya dalam 5,5 detik.Sistem pengereman masih kondisi standar, hanya diberi nuansa emas bertulis Manhart. Namun suspensi telah diubah menggunakan coilover H&R yang dapat disesuaikan ketinggian dan bantingannya, sehingga manuver berkendara lebih stabil.Nah Manhart tampaknya tahu bagaimana cara manis untuk mengucapkan berpisah kepada C 63 bermesin V8 yang sebentar lagi berganti menjadi mobil hybrid.