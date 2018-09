IMX, Bakal Didominasi Komponen Aftermarket Lokal

Industri aftermarket dan dunia modifikasi, memang tidak bisa terpisahkan sedikit pun. Lantaran keduanya memang saling bergandengan. Meski terkadang komponen aftermarket impor kelihatan berkelas, namun Indonesia pun kini sudah mempunyai produsen komponen yang tak kalah bagusnya.Hal itu ditegaskan langsung Founder National Modification and Aftermarket Association (NMAA), Andre Mulyadi saat ditemui Medcom.id di sesi konferensi pers pertama Indonesian Modification Expo (IMX) 2018 di The Hook, Jakarta Selatan pada Rabu (12/9/2018) kemarin.Dalam pernyataannya itu, Ia mengaggap bahwa kini produsen komponen aftermarket lokal tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Toh komponen yang pernah mereka pasang di mobil modifikasi dan bawa ke luar negeri tetap mendapatkan perhatian besar dari orang-orang luar."Kami akan fokus untuk membawa produsen komponen aftermarket yang kualitasnya bagus-bagus untuk show off di sini. Artinya kita lebih memetingkan konten lokal dari pada komponen impor. Kecuali memang untuk hal-hal yang tidak bisa kita bikin sendiri misalnya komponen turbo dan beberapa hal teknis lainnya," klaim Andre.Tapi, Andre melanjutkan, bahwa porsi komponen luar di IMX tahun ini tidak akan lebih dari 30 persen. Bahkan bisa jauh di bawah itu. Tinggal melihat sejauh mana produsen komponen aftermarket nasional menggelontorkan produk yang mereka produksi di pameran ini."Sejauh ini persiapan untuk penyelenggaraan pameran sudah berada di level 95 persen. Tinggal beberapa persen lagi dan rasanya waktu persiapan untuk finalisasi penyelenggaraan event ini masih sangat cukup. Kami juga berharap ini jadi momen kebangkitan produsen komponen aftermarket nasional untuk ikut serta."(UDA)