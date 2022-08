The Punten Coret-Coret Hyundai Stargazer, Temanya Khas Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Seniman grafis, Ronny Pratama, mendapatkan kesempatan untuk mencoret-coret body Hyundai Stargazer. Alhasil, karya kemudian ditampilkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 dengan mengusung tema The Story of a Rising Star.Ronny, yang juga dikenal dengan nama The Punten, bercerita melalui karyanya ini ingin mengeksplorasi budaya Indonesia yang kemudian mendapatkan sentuhan modernisasi. Idenya ini didapatkannya setelah melihat Stargazer merupakan mobil yang di desain untuk pasar Indonesia dan diperuntukan bagi keluarga modern masa kini."Kesamaan nilai yang kami pegang dalam mengangkat nilai-nilai lokal menjadi semangat atas lahirnya The Story of A Rising Star. Kolaborasi ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk bisa mengeksplorasi untuk berkarya," ujar Ronny di GIIAS 2022.Oleh sebab itu, Ronny kemudian banyak mengambil elemen desainnya ini melalui batik dan perwayangan. Dia menggabungkan unsur batik Mega mendung yang menjadi ciri khas dari Jawa Barat, kemudian dipadukan dengan gunungan dalam pewayangan menandakan adanya babak cerita baru.Kemudian The Punten membagikan cerita menjadi tiga bagian, di bagian pertama; Star Chasers, bintang yang bersinar di langit Indonesia dan mencuri perhatian siapa saja yang melihatnya sebagai sebuah inspirasi baru. Di bagian kedua, Star Temptation menceritakan kisah tentang bintang yang menyinari mata dan menarik hati bagi siapapun yang menatapnya. Ketiga, Travelling Star menceritakan Sang Bintang menuju hari depan yang lebih baik.Untuk di body mobil ini sendiri terdapat guratan mega mendung yang membentang dari fender roda depan hingga pilar D. Kemudian aksen gunungan ini bisa dilihat dari display di belakang dan di bawah mobil."Lewat kolaborasi ini, kami ingin menegaskan bahwa lahirnya Stargazer memberikan warna baru dan berbeda, serta menjadi tolak ukur baru di kelasnya. Kami mengucapkan terima kasih atas ide luar biasa dari The Punten untuk menuangkan karyanya,” ucap Head of Marketing PT Hyundai Motors Indonesia, Astrid A Wijana, di kesempatan yang sama.