Kerennya Lampu Sang Jawara AutoLight Up Banyuwangi

Autovision AutoLight Up 2018 kini sudah masuk ke seri dua yang berlangsung di Banyuwangi. Kali ini giliran Honda Mobilio milik Dadi Haryadi yang menjadi jawara di kategori 1Eighty.Dadi menjelaskan, melalui keterangan resminya, melakukan sejumlah perubahan di sektor lampu dan cahaya mobil kesayangannya. Dia menggunakan beberapa produk dari Autovision untuk disematkan ke Mobilio putih miliknya.Seperti di bagian lampu utama, Dadi mempercayakan kepada Autovision HID Zenith yang dibekali ballast Zenith berjenis Canbus yang berteknologi warning indicator. Penggunaan piranti keras ini untuk menjamin nyala lampu sesuai dengan sistem komputer di mobilnya.Selain itu, Dadi juga mengaplikasikan foglamp HID Zenith H11, Microzen LED T10, LED position lamp 12 V white, LED 7440, Hi Power LED 120 white, dan lampu LED di kolong mobil. Sejumlah perubahan lampu dan tata cahaya di Mobilionya membuat dia menjadi juara Autovision AutoLight Up 2018 kategori 1Eighty, dan berhak hadiah uang tunai Rp3 juta serta tropi.“Berdasarkan parameter penilaian kontes, kami akhirnya memberikan gelar juara kategori 1Eighty kepada Honda Mobilio RS lantaran memodifikasi lampu dan sektor penerangan yang mengkombinasikan antara gaya dan fungsionalitas. Jadi bukan sebatas stylish, tetapi aplikasi lampu hendaknya dapat menunjang untuk kenyamanan berkendara,” ujar Direktur CV Sampurna Part Niaga, Lily Hernawan, yang menjadi juri di kontes modifikasi lampu tersebut.(UDA)