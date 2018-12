Jeep Wrangler JK 2017 ala Wild Boar Off-road

Dibuat oleh Wild Boar Off-road, Jeep Wrangler 6×6 bertenaga Hellcat ini tampil menawan di ajang Specialty Equipment Market Association (SEMA) 2018 yang diselenggarakan di Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Oktober waktu lalu.Dilansir Carscoops, rumah modifikasi yang bermarkas di Huntington Beach, Califonia, AS, itu pun mengubah tampilan Wrangler JK 2017 menjadi lebih sangar.Dari perubahannya, Wild Boar Off-road mendandani truk pickup Wrangler dengan tambahan tiga gardan yang ditenagai oleh mesin V8 6.2 liter, yang menghasilkan tenaga 707 daya kuda.Kurang lengkap rasannya jika mobil dengan kemampunan 6x6 tidak mendapatkan kelengkapaan off road. Untuk itu rumah modifikasi ini menyematkan perangkat lift kit 5-inci (127-mm) dan ban off-road berdiametr 35-inci yang dipasang dengan pelek khusus, sehingga kemampuannya dapat melewati segala jenis medan.Karakter truk sangar juga tercermin dalam desainnya. Diantaranya dengan pemilihan scoop hood yang terbuat dari bahan serat karbon, rak kustom, fasia depan yang agresif dan gril dikelir warna hitam gloss, termasuk ekstensi lengkungan roda hitam gloss.Melengkapi tampilannya secara keseluruhan, ada bemper baja yang dipasangkan kait penarik, winch dan bull bar dengan strip lampu LED di bagian atasnya. Termasuk adanya bilah lampu LED kedua yang dipasang di atap, dengan penyempurnaan bagian interior yang hampir semuanya dibungkus kulit.(UDA)