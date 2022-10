Ada Avanza EV Di IMX 2022, Tapi Kok Bukan Punya Toyota?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2022 memberikan kejutan berupa penampilan Toyota Avanza EV di sela-sela mobil yang dipamerkan. Tetapi, kok mobil ini bukan milik PT Toyota Astra Motor (TAM) yah?Mobil ini merupakan milik Youtuber, Atta Halilintar, yang ikut di Perang Bintang Black Stone Live Modz Challenge 2022. Mobil ini merupakan hasil konversi, yang dilakukan oleh Tomi Airbrush.“Mobil-mobil seperti BMW, Audi, Ferrari itu sudah biasa dimodifikasi. Kalau ini kan mobil sejuta umat, bahkan tidak bisa disalip karena kalau disalip di depannya ada lagi,” kata Atta Sabtu (1-10-2022) di IMX 2022.Mobil yang diberi nama Avanza The Only One itu juga dibantu pengerjaannya oleh Yoong Motor, Venom Indonesia, Airbft Indonesia, dan Masterpiece Car Leather Seat. Bahkan desainnya mencontek Rolls-Royce milik Justin Bieber dan Atta berkonsultasi langsung dengan bengkel yang sama."Desainnya juga dibantu sama desainer mobil Justin Bieber, West Cost Custom,” ujarnya.Builder dari Tomi Airbrush, Tomi Gunawan, menyebutkan untuk modifikasi Avanza The Only One menghabiskan biaya sekitar Rp200 Juta. "Konversi ke listrik habis sekitar 200 jutaan. Tapi memang kita belum hitung secara total," ujar Tomi di kesempatan yang sama.Tomi mengakui bahwa salah satu pengeluaran terbesarnya adalah penggunaan komponen impor. "Memang agak mahal karen beberapa harus import. Mungkin nantinya ke depan bisa lebih murah," ungkap Tomi.Kemudian soal pengerjaan juga diakui tidak terlalu lama karena waktu yang disediakan cukup panjang. "Kalau konversinya sendiri satu minggu. Tapi untuk merombak bagian interior dan eksterior sekitar dua bulan. Jadi total sekitar dua bulan lebih untuk jadi Avanza listrik," jelas Tomi.