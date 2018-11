Honda Civic Type R ini Terinspirasi dari Diecast Custom

Honda menampilkan sebuah Civic Type R dengan stiker bodi karya pemenang yang terinspirasi dari karya pemenang 'Diecast Custom Competition' di acara Indonesia Diecast Expo. Mobil ini tampil mentereng di ajang Indonesia Modification Expo (IMX) 2018 pada tanggal 17 – 18 November 2018 di Balai Kartini, Jakarta.Desain stiker bodi tersebut dibuat oleh Alanis dari Semarang yang berhasil menyisihkan lebih dari 70 desain diecast dan akan tampil selama ajang kontes itu berlangsung. Penilaian kompetisi ini dilakukan tiga orang juri yang berpengalaman di bidang desain decal dan customizer diecast.Kriteria penilaian untuk kompetisi ini terdiri dari inovasi, kerapian, harmonisasi custom, fungsional dan terutama dapat diaplikasikan ke mobil Honda Civic Type R. Alanis mengangkat desain bertema 'Batik Racing' dengan dominasi warna oranye dan merah yang membuat Honda Civic Type R menjadi terlihat semakin dinamis.“Kami melihat acara ini sebagai ajang positif untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia, terutama di bidang modifikasi mobil. Tahun ini, Honda sudah membuat Decal Contest untuk Civic Type R dan Digital Modification Contest untuk All New Honda Brio yang dilakukan melalui platform digital. Kami harap kehadiran Honda di IMX 2018 dapat memajukan kreativitas para modifikator di Indonesia,” klaim Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy.Senada dengan Jonfis, PR Indonesia Diecast Expo, Feldani Effendy juga sangat bangga karena pemenang di kompetisi yang Ia gelar diwujudkan dalam mobil yang sebenarnya.“Ini adalah untuk pertama kalinya, sebuah diecast custom dibuatkan mobil skala aslinya atau 1:1. Biasanya yang dilakukan sebaliknya, dari skala asli 1:1 dibuat skala lebih kecil. Hal ini menjadi sebuah penghargaan istimewa bagi para customizer diecast dimana karyanya dapat diwujudkan dalam skala aslinya.”Lomba custom diecast di ajang The 5th IDE 2018 lalu, diselenggarakan dalam dua kelas yaitu Honda Civic Type-R dan kelas Best Pro dengan total jumlah peserta hingga 70 buah diecast custom. Babak penyisihan dilakukan pada ajang IDE 2018 lalu dan 10 finalis dari masing-masing kelas telah ditentukan untuk diumumkan juara ke-1, 2 dan 3 di ajang IMX 2018. Para pemenang tersebut adalah:Juara 1: Alanis asal Semarang, mendapatkan hadiah berupa re-trimmed full interior untuk mobil mid-size dari Virtue Concept dengan material AP ForceJuara 2: Kenzgarage asal Bandung, mendapatkan hadiah berupa AEG Power Tools B380RE dan 2 buah Ban GT Radial Champiro HPY 225/40/R18Juara 3: Kenzgarage asal Bandung, mendapatkan hadiah berupa Rubber Paint Plastidip Performix 3,8 Liter Blue ColourJuara 1: Kenzgarage asal Bandung, mendapatkan hadiah berupa velg JF Luxury Wheels 16 inciJuara 2: Kenzgarage asal Bandung, mendapatkan hadiah berupa AEG Power Tools B380RE dan 2 buah Ban GT Radial Champiro HPY 255/35/R19Juara 3: Kenzgarage asal Bandung, mendapatkan hadiah berupa Rubber Paint Plastidip Performix 3,8 Liter Blue Colour(UDA)