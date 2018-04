Custom Bike Show Nasional, Gebrak Palembang

Ajang custom bike contest ternama nasional yaitu Suryanation Motorland Battle (SMB) 2018, memasuki putaran pertama. Kali ini, kota yang kena giliran pertama adalah Palembang yang berlangsung di lapangan PTC Mall, dan mulai dibuka hari ini Sabtu (14/4/2018). Tema yang diusung kali ini adalah “Live To Inspire”.Dipilihnya Palembang sebagai destinasi tujuan pertama SMB tahun ini, karena antusias besar builder yang ada di wilayah Palembang dan sekitarnya. Bahkan beberapa builder yang tampl di sini, mengaku datang dari kota-kota di Sumatera yang jaraknya cukup jauh seperti Lampung dan Jambi.“Palembang sengaja kita jadikan kota pertama dalam rangkaian, melihat gairah dunia custom di kota ini yang semakin berkembang. Dan terbukti kualitas pengerjaan yang dilakukan para builder memang meningkat 75 persen dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Suryanation Motorland Committee, Ferry Ariawan melalui keterangan resminya.Seperti tahun sebelumnya, gelaran SMB kembali menghadirkan Custom Bike Contest yang melombakan sejumlah kelas. Di antaranya kelas di bawah 250 cc dengan beberapa kategori chopper/bobber, scrambler/tracker, cafe racer, street cub / choppycub, sport FFA.Untuk kelas di atas 250 cc terdapat kategori chopper/bobber, scrambler/tracker dan special class: free for all, classic scooter, matic custom, classic bike dan collaboration concept. Tim juri yang akan menilainya pun masih sama dengan juri-juri tahun sebelumnya. hanya ada penggantian satu juri saja yaitu Tomi dari Mastom Custom jadi Indra Pranajaya dari Razzle Dazzle Chopper Works Bandung.Sementara juri-juri lainnya seperti Bimo Hendrawan dari Bimo Custombikes Jakarta dan Lulut Wahyudi dari Retro Classic Cycle Yogyakarta, tetap menjadi tim juri utama. dan Indra Pranajaya (Razzle Dazzle Chopper Works Bandung). Ketiganya akan menentukan pemenang dari setiap kelas dan juga memilih satu karya terbaik untuk menjadi pemenang Best Region dari Palembang.Selain custom bike contest, SMB juga menghadirkan berbagai konten acara. Di antaranya rolling thunder, games dan pop up booth yang diisi oleh beberapa artworker. Mereka adalah Iyus Tattoo, Katros Garage, Hacka Pinstripe dan Cetul Leather Art.Di bagian apparel, para pengunjung yang ingin memiliki apparel dengan tema roda dua bisa membeli berbagai produk dari Tigrehood milik salah satu artis pegiat roda dua, yaitu Omesh. yang banyak menjual produk seperti baju, jaket, helm dan juga sarung tangan untuk berkendara.Sebagai acara selingan yang bisa menghibur semua pengunjung, panitia juga menggelar aksi freestyler Reza SS ditemani musik dari band yang sudah tak asing lagi, yaitu BIP dan NETRAL.(UDA)