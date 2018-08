Mercedes-Benz Sprinter Bergaya Offroad Garapan Lexani Motors

Tidak banyak kalangan yang melirik mobil van atau truk untuk dimodifikasi. Namun Lexani Motors tampaknya sedikit berbeda dengan mengubah Mercedes-Benz Sprinter menjadi van dengan kemampuan off road.Dijuluki LM-EXTV di mana LM adalah singkatan dari 'Lexani Motors' dan EXTV untuk 'Extreme Terrain Vehicle'. Bengkel modifikasi ini menawarkan sesuatu yang baru kepada pelanggan baik di luar maupun di dalam kabin, bersama dengan peningkatan performa lainnya.Menilik penampakannya, LM-EXTV Sprinter mendapat sejumlahh ubahan mulai dari bagian bemper yang didesain ulang, bulbar, bilah lampu LED di bagian depan, lebih banyak LED yang tergabung dalam rak atap yang dapat diakses melalui tangga yang dipasang di belakang, dan pelek 20 inci dibungkus ban off road chunky.Meski konsep yang diusungnya bergaya off road, LM-EXTV Sprinter disebut tetap menghadirkan kenyamanan dan menyesuaikan interior yang serbaguna. Hal itu terlihat dengan adanya LM-Apple TV, pemutar DVD Alpine, konektivitas Wi-Fi, sirkulasi dan pendingin ruangan, tiga soket 110V dan 12V, kulkas mini, lemari, tempat tidur, individual kursi belakang dan banyak lagi.Selain itu ada juga lampu baca individu, pencahayaan ambient, reversing camera, trim serat karbon dan bahkan panel surya yang dipasang di atap.Lexani Motors mengatakan, bahwa van tersebut telah dikembangkan selama lebih dari setahun, di mana Lexani menyelesaikan banyak test drive di lingkungan yang berbeda, dan menjadikannya sebuah van off road yang dilengkapi dengan berbagai fitur berkemah yang lebih aman dan nyaman.(UDA)