Tingkat Kesulitan Custom Bike Suryanation Makin Tinggi

Ajang custom bike contest di Suryanation Motorland Battle (SMB) yang mengambil tajuk Live to Inspire tahun ini, mengambangi Kota Semarang akhir pekan lalu. Tak kurang dari 120 peserta custom bike contest adu keren di Lapangan Pusdik Penerbad, Bandara Ahmad Yani, Semarang Sabtu (11/8/2018).Dari 120 peserta yang hadir berkompetisi di acara custom bike contest, motor HD bergaya Prostreet dengan mesin 1900 cc milik Arif Rohman dari Sinyo Edan Custom asal Cimahi, sanggup menjadi yang terbaik. Motor tersebut dianugerahi dua penghargaan sekaligus yaitu Best Painting serta juara 1 Chopper Bobber.Juri memilih motor ini menjadi yang terbaik karena tingkat kesulitan untuk membuat motor ini sangat tinggi, seperti di bagian lengan ayun dengan penambahan parts parts khas motor premium.Hal ini membuat para juri kesulitan dalam menentukan pemenang. "Saya melihat Semarang terus meningkat kualitas motor custom-nya, ini membuat saya dan teman juri lain juga harus lebih detail dan objektif dalam proses ini," ujar pendiri Retro Classic Cycle Yogyakarta, Lulut Wahyudi mewakili tim juri.Arif bahkan tidak menyangka bahwa karyanya akan didaulat jadi motor pemenang. Tak heran, Ia sangat terharu saat namanya dipanggil sebagai pemenang. "Semoga dengan kemenangan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk bisa membawa motor ini bertanding ke kompetisi internasional seperti di Jepang dan Italia."Tak hanya motor pemenang yang tampil keren menginspirasi, tapi untuk pertama kalinya Iconic Bike 2018 yang dibuat bersama oleh Lufti Ardika pemenang The Greatest Bike SML 2017 dengan Andhika Pratama dari Kromworks diperlihatkan secara resmi.Saat ini proses pengerjaannya baru mencapai 80 persen dan akan segera diselesaikan di seri berikutnya. Motor ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang selain menikmati konten acara keren khas bikers.Iconic bike buatan keduanya mengambil aliran boardtracker dengan menggunakan basis motor Harley Davidson Flathead tahun 1947. Motor ini menggabungkan konsep klasik dengan sentuhan modern pada beberapa partnya sehingga menghasilkan sebuah motor custom yang bisa menginspirasi orang lain pada saat mencari ide untuk membuat sebuah motor custom.“Kami berharap semakin banyak builder-builder lokal yang lahir dan berkembang di ajang Suryanation Motorland sehingga menginspirasi pecinta custom culture lainnya untuk terus berkarya sesuai denga tema tahun ini yaitu 'Live to Inspire' tutup Suryanation Motorland Committee, Rizky Dwianto.Jumlah pengunjung yang mencapai 12.000-an juga menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat kota Semarang untuk acara ini. Ke-120 peserta custom bike contest yang berasal dari Semarang dan juga kota-kota lain di sekitarnya, menampilkan hasil karya yang sangat inspiratif dan kreatif.(UDA)