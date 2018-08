Kemewahan Kabin Toyota Alphard Lombardi RSE Advance

Lombardi menawarkan kabin mewah di Toyota Alphard dengan paket Rear Seat Entertainment (RSE) Advance. Ini merupakan penyempurnaan dari paket RSE yang sebelumnya hanya menjadi konsep interior mewah yang memanjakan penumpangnya.Owner Lombardi Auto Indonesia, Andrew Laksana, menjelaskan ini RSE Advance mendapatkan sejumlah perbaikan dibandingkan dengan RSE sebelumnya. Perubahan lay out hingga penambahan beberapa fitur dilakukan untuk semakin memanjakan penumpang di kabin belakang."Paket RSE tetap mengedepankan eleganitas kabin dan di buat untuk bisa mengangkut lima orang. Sasarannya lebih kepada keluarga sehingga tipe ini tetap ada beragam fitur mulai dari multimedia, sekat privacy, dan lainnya," ujar Andrew Sabtu (11/8/2018).Paket RSE masih di desain untuk kabin Alpard dan Vellfire. Struktur body dan sasis MPV premium ini tidak diubah sedikit pun karena untuk menjaga sisi keamananya.Cuma di bagian kabin tengah dan belakang mendapatkan sentuhan yang berbeda, mulai dari penggunaan motorised HD screen dengan Apple TV dan digital TV, cabin control with screen, motorized glass with magic window, ambient light, charging port, USD root, wireless charging, hingga intercom."Perubahan ada di desain intercom yang awalnya kita letakan di atas, kini kita letakan di bawah dengan arm rest. Kemudian di konsol tengah antara jok baris kedua kita letakan wireless charging."Kemudian untuk Advance ada tambahan berupa coat hanger, high end audio system dari Denmark, hingga Playstation 4. Panel-panel juga di ubah menggunakan bahan soft touch untuk memberikan kesan yang lebih mewah dan mengikuti gaya saat ini."Fitur Lombardi RSE Advance memang jauh lebih lengkap. Kami memasang Playstation 4 untuk hiburan hingga wireless charging system versi terbaru untuk bisa digunakan mengisi daya gawai iOS atau Android yang memiliki Q System."Lombardi menawarkan paket RSE dengan harga Rp215 juta dan RSE Advance dengan harga Rp265 juta. Jika tertarik untuk membeli mobil sekaligus paket RSE Advance akan dikenakan biaya Rp1,3 miliar."Kalau membeli mobil di kami dan RSE Advance bisa juga dikredit. Nantinya cicilan leasing per bulannya sudah termasuk dengan modifikasi RSE Advance," beber Andrew.Andrew menjelaskan kalau hingga saat ini baru menyediakan paket modifikasi kabin hanya untuk Alphard dan Vellfire. Ke depannya dia akan mencoba berkreasi dengan Toyota Voxy.(UDA)