V-Kool Kenalkan Kaca Film Gold dan Silver Series

Persaingan komponen aksesoris otomotif seperti kaca film di pasar nasional mulai diuji. Namun mereka konsisten menghadirkan varian terbaru hanya beberapa merek saja. Salah satunya adalah V-Kool yang memperluas lini produk mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.Terbaru, kaca film asal Amerika ini memperkenalkan Gold Series dan Silver Series. Sebelumnya mereka hanya memiliki Diamond Series sebagai produk andalannya. Lantaran kini semakin banyak permintaan, akhirnya perusahaan yang bermarkas di Gunung Sahari Jakarta ini menghadirkan lini produk lainnya."Kami memperkenalkan Gold Series dan Silver Series untuk menjawab permintaan dari konsumen Indonesia yang menginginkan pilihan kaca film. Tentunya dengan tampilan serta performa yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujaf Vice Presiden Direktur PT V-Kool Indo Lestari, Selasa (27/3/2018) di Grand Mahakam Jakarta.Jika membedah spesifikasinya, Diamond Series menggunakan kaca film multi-layer sputtered metal yang diperkuat dengan emas yang sangat baik dalam memantulkan panas. Ini merupakan top of the line produk dari V-Kool.Kemudian Gold Series mengkombinasikan kaca film berkinerja tinggi multi-layer sputtered metal pada kaca depan. Urusan kaca samping dan belakang mengandllan nano technology infra red non-metal.Sedangkan untuk konsumen yang inginkan kaca film non metal bisa memilih Silver Series. Kaca film ini mengandalkan menggunakan nano technology infra red non-metal. Meski demikian, V-Kool mengklaim Silver Series memiliki Infra Red Rejection (Daya tolak panas/suhu) lebih dari 96 persen, rata-rata kaca film lain hanya menolak 55-65 persen.“Pilihan dan kemudahan Gold Series dan Silver Series ini kami ciptakan tanpa menurunkan kualitas dari produk yang kami miliki. Gold Series dan Silver Series ini merupakan produk kaca film V-KOOL dengan spesifikasi yang berbeda tetapi dengan kualitas sesuai standar produk kaca film premium yang kami miliki saat ini,” papar Linda.Membahas harga, tentu tergantung ukuran mobil yang akan ditempel kaca film. Tetapi diperkirakan untuk paket Gold Series akan memakan harga Rp5,5 juta hingga 6,2 juta, untuk Silver Series berkisar Rp4,3 juta hingga Rp5 juta.(UDA)