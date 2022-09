Pembalap Nasional Mengapresiasi Gebrakan Henkel Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Talkshow bersama pembalap nasional

(PRI)

Jakarta: Henkel Indonesia mengumumkan peluncuran Loctite Indonesia Official Store di salah satu marketplace ternama di Indonesia. Toko ini menawarkan solusi Teknologi Perekat untuk berbagai industri, termasuk otomotif, manufaktur umum, dan pemeliharaan.Sales Manager for General Manufacturing & Maintenance, Henkel Indonesia, Jimmy Purnama mengatakan pihaknya memang ingin mengembangkan ekosistem digital untuk pelanggan di Indonesia.“Bergabung dengan Tokopedia merupakan langkah menarik dalam mengembangkan ekosistem digital kami bagi pelanggan di Indonesia, yang memungkinkan mereka membeli produk Loctite asli dengan mudah,” ujar Jimmy Purnama dalam sambutannya pada acara peluncuran Loctite di SCBD, Jakarta, Jumat, 16 September 2022 kemarin di SCBD, Jakarta.Adanya official store ini bertujuan untuk menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah bagi pelanggan dan memungkinkan mereka untuk menerima pesanan dengan lebih cepat. Selain dari Official Store, pelanggan juga dapat melakukan pembelian dari distributor online yang ada.Presiden Direktur Henkel Indonesia, Alejandro Schoenhoff pada kesempatan yang sama, mengatakan, Loctite Official Store di Tokopedia merupakan toko resmi digital pertama Loctite di Asia Tenggara."Kami mulai transformasi digital dari dua tahun lalu. Dengan masuk ke digital melalui Tokopedia, ini menjadi bagian dari milestone penting kami," ujarnya.Kehadiran Henkel Indonesia juga disambut baik oleh Tokopedia. "Kami berharap bisa terus memberikan panggung seluas-luasnya bagi para pegiat usaha lokal agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat lewat pemanfaatan teknologi," ujar Head of Category Development (Mom and Baby, Home and Living) Tokopedia, Ramadhan Niendraputra.Pada acara peluncuran tersebut juga digelar talshow secara langsung yang membahas produk Loctite bersama Key Opinion Leader (KOL), Rizal Sungkar dan Bimo Pradikto.Rizal Sungkar yang juga pembalap nasional menyambut baik hadirnya Loctite Indonesia Official Store. “User friendly dapat beli online dan produknya original, happy banget,” ujarnya.Hal senada juga diutarakan oleh pembalap Bimo Pradikto yang mengaku lebih mudah mendapatkan produk Loctite. “Enggak perlu cari-cari lagi sampai ke kota. Cukup di rumah saja, kita order online dan terjamin keahliannya,” ungkap Bimo.