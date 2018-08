Volkswagen Tiguan VRS, SUV Keluarga yang Tampil Sporty

Volkswagen Indonesia melengkapi varian Tiguan dengan varian VRS. Mobil ini disajikan untuk konsumen yang membutuhkan mobil keluarga dengan cita rasa Eropa."New Tiguan merupakan mobil yang tepat untuk keluarga Indonesia. Dengan berbagai keunggulan fitur yang ditawarkan serta kabin yang luas memberikan kemudahan bagi pemilik Tiguan," ujar Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor, Andrew Nasuri, Kamis (2/8/2018) di sela-sela GIIAS 2018.Jika melihat ubahan di varian VRS, tidak ada perubahan yang signifikan. Ada sejumlah aksesoris yang disematkan seperti di samping dan depan terpasang side skid plate, front lower garnish berbalut hitam di bumper depan, dan cover kaca spion.Tidak ada ubahan di jantung pacu. SUV asal Jerman ini dibekali mesin 1.400 cc TSI yang dapat menyemburkan tenaga 150 daya kuda dan torsi 250 newton meter. Tenaganya disalurkan melalui transmisi otomatis enam-percepatan, kopling ganda (DSG) plus triptonic.Saat ini Volkswagen di Indonesia sudah memasarkan di dealer-dealer resminya. Konsumen bisa meminangnya dengan harga SUV yang dibanderol Rp630 juta.Di Indonesia, New Tiguan memiliki lawan Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage bahkan All New Honda CR-V. Kini tinggal masalah selera, lebih tertarik untuk membeli SUV asal Jepang, Korea Selatan, atau Jerman.(UDA)