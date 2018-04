New Kia Sedona, Tampil Minim Ubahan

Kia memamerkan New Sedona untuk pertama kali di New York Auto Show 2019. Mobil van ini mengalami perubahan minor alias facelift.Secara keseluruhan New Sedona tampil dengan gaya yang lebih sporty. Hal ini tidak terlepas dari bagian depan yang banyak terpengaruh oleh Kia Sorento.Jika dirinci perubahan bisa dilihat dari penggunaan bumper yang lebih sporty, desain grill baru, kisi-kisi udara yang lebih besar, hingga perubahan desain lampu utama dan foglamps yang sudah menganut LED.Tidak sampai disitu saja, ada juga perubahan di bagian belakang dengan bumper baru yang sudah dilengkapi skid plate. Desain tombol atau gagang pintu juga berubah, dan kini Kia menawarkan Sorento dengan ukuran pelek mulai dari 17-19 inci.Beralih ke bagian interior tidak banyak mengalami perubahan signifikan. Perubahan memang ada di bagian panel instrumen di hadapan pengemudi dan lubang cas USB di beberapa bagian penumpang.Membahas kenyamanan, kini Kia melengkapi van ini dengan delapan speaker Harman Kardon. Kemudian di balik headrest jok depan, terdapat layar sentuh berukuran 10,1 inci bisa terkoneksi dengan gawai.Di balik kap mesin masih terbaring bongkahan 3.300 cc V6 bertenaga 276 daya kuda dan torsi 335 nm. Pembaruan justru terjadi di gearbox yang kini menggunakan 8-percepatan otomatis yang diklaim membuat konsumsi bahan bakar lebih irit.Sektor keamanan juga ditingkatkan berkat fitur driver attention warning system yang akan memberikan peringatan audio dan visual jika pengemudi mulai lelah. Fitur terbaru itu melengkapi beberapa fitur keamanan yang sudah ada seperti forward collision warning, rear cross traffic collision warning, blind spot collision warning, dan smart cruise control with stop & go.Akankah new Sedona diboyong ke Indonesia?(UDA)