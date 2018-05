Touring dan Tanam Terumbu Karang ala Tosca

Toyota Sienta Community Indonesia (Tosca) kembali mengadakan Rally & Revive The Reef Serie. Kegiatan turing untuk kedua ini diagendakan untuk kembali menanam terumbu karang di Pangandaran Jawa Barat.Acara ini sengaja digelar agar member Tosca untuk menyambut Ramadhan 2018 yang akan hadir dalam beberapa hari kedepan. Selain itu, Rally & Revive The Reef Serie II juga sebagai bentuk kepedualian Tosca kepada lingkungan.Menurut keterangan resminya, acara ini dihadiri oleh 60 unit Sienta. Mereka datang dari berbagai wilayah seperti Jabodetabek, Karawang, Bandung, Tasikmalaya, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta.Titik kumpul perjalanan Tosca di mulai dari Rest Area KM 57 pada 20 April 2018 untuk menuju Pangandaran. Selama perjalanan pun, para member juga mulai bergabung satu per satu sehingga terkumpul 60 unit.Sesampai di Pangandaran, mereka juga konservasi terumbu karang. Selain itu mereka juga menikmati indahnya suasana Pantai Pangandaran."Semangat lets go beyond moment ini sangat berarti bagi keluarga besar TOSCA dan lautan Indonesia. Terlebih saat ini dengan jumlah member yang sangat pesat perkembangannya sudah mencapai 1.200 member TOSCA dalam 1 tahun. Ini merupakan rally touring berkesinambungan TOSCA yang akan berujung di Pulau Bali di akhir 2018," ujar Ketua Panitia, Anto Heryanto, melalui keterangan resminya.(UDA)