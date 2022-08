Cuma Rp257 Miliar, PEVS 2022 Gagal Capai Target Nilai Transaksi

(ERA)

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) bersama Dyandra Promosindo akhirnya mengumumkan sejumlah pencapaian dari pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022 yang berlangsung pada 22 - 31 Juli 2022. Sayangnya di pameran perdananya ini, pameran ini gagal mencapai target nilai transaksi yang sudah dicanangkan sebelum pameran berlangsung.Menurut laporan yang diumumkan tercatat 10 hari pameran ini hanya berhasil meraih Rp257 miliar saja. Nilai ini tergolong hanya setengah dari target yang sudah ditetapkan di awal, yakni Rp500 miliar.Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis, misi awal perhelatan PEVS 2022 yang menjadi wadah bagi ekosistem industri otomotif dari hulu hingga hilir, ajang ini tidak hanya mengejar target penjualan Business to Consumer (B2C), namun terdapat banyak prospek yang terjadi melalui Business to Business (B2B), dan Business to Government (B2G). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya business matching selama pameran, seperti penandatanganan nota kesepahaman Perusahaan BUMN PLN dengan Damri serta Tri Energy Berkarya (TEB), Mobil Anak Bangsa (MAB) dengan TransJakarta, Penandatanganan pembelian bus listrik antara MAB dengan perusahaan hingga pemerintahan, Smooth dengan ABC Lithium, hingga kerjasama antara Elders, Nujek dan Datam Korea.Selain menjadi wadah kerjasama antara merek, peserta pameran juga mendapatkan rekan dealership seperti Smart By memperoleh 2 Main Dealer dan 102 Dealer Reguler, Rakata memperoleh 3 Main Dealer dan 8 Dealer Reguler, dan Smoot Motor memperoleh 50 Dealer, serta banyak kerjasama lain yang terbangun dalam membangun ekosistem kendaraan listrik.Sebagai industri baru dan berkembang, komitmen PEVS sebagai ajang literasi dan edukasi dibuktikan dengan terselenggaranya program Seminar & Talkshow yang fokus untuk mengedukasi kendaraan listrik kepada masyarakat. Mulai dari akademisi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Perusahaan BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Garuda Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bank Indonesia, serta perwakilan brand Mobil Anak Bangsa (MAB) dan sponsor Mandiri Tunas Finance (MTF) yang turut meramaikan.Kemudian dari segi jumlah pengunjung, pameran khusus kendaraan listrik ini berhasil memikat hati sebanyak 45.372 pengunjung yang hadir di JIExpo Kemayoran selama periode 22-31 Juli 2022.“Apa yang dikerjakan ini bukan sekedar kepentingan asosiasi, penyelenggara, maupun pihak-pihak participant. Tapi lebih besar dari itu, PEVS sebagai pemicu dan pemacu perkembangan Electric Vehicle (EV) untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa, mulai dari ekosistem industri yang siap bersaing di negeri sendiri dan wujud nyata menyukseskan Perpres no. 55 tahun 2019 menuju Indonesia Net Zero Emission pada tahun 2060,” ungkap Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, melalui keterangan resminya.