All New Daihatsu Xenia Laris Manis, Ini Tipe Terlaris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tipe terlaris

Tutup tahun 2021, penjualan Daihatsu naik 22 persen

(PRI)

Jakarta: Daihatsu Indonesia mencatatkan penjualan positif untuk model andalan All New Xenia khususnya di penghujung tahun 2021. Laris manis All New Xenia mencapai puncak di bulan Desember 2021 dengan kenaikan penjualan mencapai empat kali lipat.“Waktu bulan November, penjualan Xenia itu 468 unit. Bulan Desember naik menjadi 1.658 unit, hampir empat kali lipatnya dari bulan November," kata Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso dalam konferensi pers virtual, Kamis, 13 Januari 2022.Secara total penjualan All New Xenia sudah mencapai 2.126 unit. Ia berharap peningkatan penjualan All New Xenia terus berlanjut hingga bulan ini dan sepanjang 2022."Januari ini mari kita lihat semoga meningkat lagi. Intinya penerimaan konsumen sangat baik," sambung Hendrayadi.Hendrayadi menambahkan, untuk tipe terlaris masih didominasi oleh model 1.300 cc dengan kontribusi sebesar 73 persen. Sedangkan model 1.500 cc sebesar 27 persen. “Tipe 1.300 cc terjual sebanyak 73 persen, yang model 1.500 cc itu 27 persen," terangnya.Sementara untuk warna favorit, konsumen masih banyak yang menjatuhkan pilihan pada warna-warna basic seperti putih, silver, dan hitam."Kalau warna yang terlaris kita punya warna baru hijau, tapi tetap saja yang laris itu putih (34 persen), kedua silver (18 persen), dan ketiga warga hitam (13 persen). Jadi tiga besar itu basic colour semua," bebernya.Daihatsu menutup tahun 2021 dengan catatan kenaikan penjualan hingga 22 persen dibandingkan periode November 2021.Pihak Astra Daihatsu Motor membeberkan bahwa kebijakan pemerintah lewat relaksasi pajak (PPnBM) hingga Desember 2021 menjadi faktor pendukung.Secara total penjualan Daihatsu pada Desember 2021 sebanyak 18.157 unit atau naik 22,2% dibandingkan pada November 2021 sebanyak 14.861 unit.Secara berturut-turut, penjualan Daihatsu pada Desember 2021 didominasi oleh top 3 model, yaitu Sigra sebanyak 4.721 unit, atau berkontribusi 26,0 persen disusul Gran Max PU (pikap) sebanyak 3.703 unit (20,4 persen) dan Ayla 2.649 unit (14,6 persen).