Animo Tinggi, Kuota Omoda E5 'Special Price' Ditambah

Ekawan Raharja • 16 Februari 2024 09:08



Jakarta: Chery Omoda E5 mendapatkan animo yang positif dari konsumen Indonesia. Kondisi ini yang kemudian membuat pabrikan mobil asal China tersebut menambah kuota harga spesial untuk Omoda E5. Assistance President PT Chery Sales Indonesia, Zeng Shuo, menjelaskan saat ini sudah ada 1.000 unit terpesan. Oleh sebab itu, mereka menambah kuota sampai 2.000 unit. “Antusiasme konsumen kepada Omoda E5 benar-benar memberikan energi positif bagi Chery dan kami menginginkan agar lebih banyak lagi konsumen yang bisa mendapatkan harga spesial ini. Oleh karena itu pada IIMS 2024 ini, kami menambahkan kuota harga spesial agar bisa dinikmati oleh 2.000 konsumen pertama Omoda E5,” ujar Zeng Shuo pada Kamis (15-2-2024) di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Zeng Shuo meyakini IIMS 2024 ini akan menjadi sebuah momentum yang mengawali gairah industri otomotif di sepanjang tahun 2024, dan karenanya perusahaan memanfaatkan sebaik-baiknya momentum ini untuk berinteraksi langsung dan memberikan kesempatan istimewa kepada para konsumen. Sebagai sebuah ajang tahunan, mereka melihat kesiapan konsumen menyambut IIMS 2024, apalagi bagi mereka yang ingin beralih untuk memiliki kendaraan listrik. Para konsumen semakin cerdas untuk bisa menentukan kendaraan listrik sesuai kebutuhan mereka, baik dari segi harga, kualitas produk, maupun layanan purnajualnya. Harga Omoda E5 di Indonesia PT CSI memberikan harga Omoda E5 di Rp498,8 juta (on the road Jakarta & PPN 1%). Selain mendapatkan mobil, konsumen akan mendapatkan V2L Charger, AC Charger 7kW, dan portable charger. Awalnya, untuk 1.000 konsumen pertama akan mendapatkan harga khusus sebesar Rp498,8 juta (on the road Jakarta & PPN 1%).