Debut di IIMS 2024, Simak Sepak Terjang BYD di Industri Otomotif

Adri Prima • 18 Februari 2024 23:14



Jakarta: BYD menjadi merek pendatang baru di industri otomotif tanah air. Pabrikan asal Tiongkok ini juga menjalani debut di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Meski berstatus pendatang baru di Indonesia, namun BYD merupakan pemain besar di kancah otomotif global khususnya dalam memproduksi kendaraan listrik dengan teknologi terkini. Senada dengan sederet kendaraan ramah lingkungan yang mereka produksi, BYD juga memiliki visi untuk membangun ekosistem tanpa emisi. Hal tersebut dibuktikan BYD dengan capaian fantastis di tahun 2023 dengan menempati peringkat teratas produsen mobil listrik di dunia. Pencapaian ini adalah hasil dari penjualan global yang melebihi 6.500.000 juta unit mobil, termasuk ekspor yang melampaui 240.000 unit mobil ke 400 kota di lebih dari 70 negara dan wilayah di seluruh dunia. "Kami akan terus konsisten mempromosikan transformasi ramah lingkungan melalui produk-produk otomotif kami dan menjadikannya bagian dari gaya hidup yang berkelanjutan," ujar General Manager BYD Asia-Pacific Auto Sales Division, Liu Xueliang. Penghargaan BYD tahun 2023 & 2024 Dalam upaya nya mencapai masa depan berkelanjutan melalui elektrifikasi, tiga lini produk BYD EV unggulan yang resmi hadir di Indonesia telah berhasil membawa pulang berbagai penghargaan ajang otomotif bergengsi. Adapun beragam penghargaan yang didapat antara lain Best Car of The Year, Eco Warrior of The Year, Best Buy Car of Europe in 2024, Best Small Electric Cars, Family Car of The Year, yang dimenangkan oleh BYD Dolphin. Lalu ada BYD Atto 3 yang sejak dirilis telah memenangkan New Zealand Car of The Year 2022, VAB Family Car Of The Year 2023, The Straits Times Car of The Year 2022, Israel Sport 5 Vehicle of The Year, Thailand Best EV SUV, Drive Car of The Year Best EV. Sementara itu, mobil listrik BYD Seal yang masih tergolong baru sudah masuk berbagai nominasi ajang otomotif tahun 2024, bahkan memenangkan iF Best Design Car tahun 2023. Jadi mobil resmi UEFA Euro 2024 Tidak hanya melakukan penetrasi pasar otomotif Indonesia, BYD juga sudah menggebrak pasar global. Pada tahun 2024 ini, BYD telah resmi mencapai kemitraan strategis dengan Piala Eropa, untuk mewujudkan transformasi hijau dalam UEFA Euro 2024. Kemitraan ini selaras dengan upaya UEFA Euro 2024 yang bertujuan untuk menjadikan UEFA 2024 sebagai The Most Sustainable European Championship of All Time. Dalam dukungannya, BYD akan memfasilitasi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan selama UEFA Euro 2024 berlangsung dengan menawarkan ragam jenis kendaraan EV untuk memudahkan mobilitas berkelanjutan bagi para penggemar dan seluruh tim di Eropa. Berawal dari industri baterai Berdiri pada tahun 1995, BYD (Build Your Dreams) eksistensi awalnya adalah dalam industri baterai, dan sukses membangun reputasi melalui inovasi dan kualitas produknya. Keunggulan BYD dalam teknologi baterai telah terbukti melalui berbagai kemitraan strategis dengan merek-merek terkemuka di berbagai sektor industri. Dengan fokus awal pada produksi baterai, BYD terus melakukan pertumbuhan hingga menjadi salah satu produsen baterai terbesar di dunia. Beberapa brand kelas dunia menggunakan baterai dari pabrikan BYD. Tidak sampai disitu, BYD membangun mimpinya untuk berkembang menjadi produsen dari beberapa pokok produk yang salah satu diantaranya adalah BYD Auto yang membuat EV dan komponen kendaraan elektrik yang inovatif. "Kami akan terus menjalin hubungan dengan konsumen dan menunjukkan bagaimana elektrifikasi dan kecerdasan terpadu dalam produk kendaraan listrik baru BYD. Sementara itu, kami akan mendengarkan kebutuhan nyata konsumen dan meletakkan dasar bagi inovasi teknologi kami di masa depan untuk memenuhi keinginan masyarakat Indonesia akan kehidupan yang lebih baik," beber Liu Xueliang.